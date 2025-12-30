Después de un mes, Ronald Araújo reaparece en los entrenos del Barcelona

-

Más de un mes después de su última aparición, Ronald Araújo ya está recuperado de bajón emocional y tuvo actividad nuevamente con el resto de sus compañeros en el entreno a puertas abiertas del Barcelona, este lunes en el Johan Cruyff.

OTRAS NOTICIAS: Municipal fija postura por los hechos de violencia en la final

El internacional charrúa saltó al césped del campo de entrenamiento de la ciudad deportiva catalana, cerca de Barcelona con sus compañeros, para participar en una práctica abierta que ya es costumbre por parte de los azulgranas para despedir el año.

@RonaldAraujo_4 pic.twitter.com/xOu9QAyQuX — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 29, 2025

Hansi Flick había explicado que Araújo no estaba disponible por "una situación de orden privado", unos días después de que el jugador fuera criticado por una expulsión que precipitó la caída 3-0 de su equipo ante el Chelsea en la Champions, a finales de noviembre.

Su regreso a la actividad coincide con la grave lesión de rodilla del central danés Andreas Christensen, que estará de baja varios meses.

El Barcelona visitará a su vecino Espanyol, el 3 de enero, en uno de los derbis más apasionantes de los últimos años, ya que los primeros son líderes y los periquitos son quintos.