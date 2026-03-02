EE. UU. destruye flota del régimen iraní que operaba en el Golfo de Omán (video)

-

El Comando Central estadounidense indicó que el régimen iraní ya no tiene barcos que atacaban y hostigaban buques del comercio internacional.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) ha publicado este lunes 2 de marzo un video de un ataque estadounidense contra embarcaciones del régimen iraní que operaban en el Golfo de Omán.

"Hace dos días, el régimen iraní tenía 11 barcos en el Golfo de Omán; hoy no tiene ninguno. El régimen iraní ha acosado y atacado el transporte marítimo internacional en el Golfo de Omán durante décadas. Esos días han terminado", dijo el Centcom por medio de X.

Asimismo, dicha entidad señaló que, "la libertad de navegación marítima ha sustentado la prosperidad económica estadounidense y mundial durante más de 80 años. Las fuerzas estadounidenses seguirán defendiéndola", aseguró.

El Pentágono sostiene que estas acciones tienen como objetivo restablecer la seguridad en una de las rutas comerciales más transitadas y vulnerables del mundo.

Comercio internacional

El Golfo de Omán y el cercano Estrecho de Ormuz son puntos críticos para el comercio internacional. Por estas aguas circula alrededor de una quinta parte del petróleo mundial.

En los últimos años, la marina iraní ha sido acusada en repetidas ocasiones de hostigar y atacar buques mercantiles, provocar incidentes con embarcaciones occidentales y usar tácticas de intimidación para proyectar su poder regional.

La operación contra la flota iraní se suma a los bombardeos masivos realizados por EE. UU. e Israel en Teherán y otras ciudades, donde fueron atacadas sedes del Ministerio de Inteligencia, bases de la Guardia Revolucionaria y centros de mando responsables de la represión interna.

La Casa Blanca justificó la escalada militar en Teherán recordando décadas de agresiones del régimen iraní contra ciudadanos y fuerzas estadounidenses.

