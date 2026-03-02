¡En llamas! Incendio consume un predio de vehículos consignados por la PNC (videos)

En las imágenes se observan las nubes de humo que se han originado por el siniestro.
Un incendio de grandes proporciones se registra la tarde de este lunes 2 de marzo en el predio de la Policía Nacional Civil (PNC), en el sector El Chival, en El Progreso, Jutiapa.
Según indicaron los Bomberos Municipales Departamentales, el siniestro inició en un área de pastizales, pero el mismo se propagó hacia el predio, en donde se encontraban varios vehículos que han sido consignados por las autoridades.
Por lo tanto, socorristas trabajan en el lugar para sofocar las llamas y evitar que alcancen a las viviendas aledañas del sector.
Hasta el momento se han utilizado más de 12 mil galones de agua para intentar sofocar el fuego por completo, según señalaron los Bomberos Voluntarios, quienes también atienden esta emergencia.
En videos compartidos por medio de las redes sociales se observan nubes de humo que se han originado por este incendio.