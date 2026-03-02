Versión Impresa
Intento de asalto: ataque armado deja a una mujer herida en zona 7

  • Con información de Dirlyn González/colaboradora
02 de marzo de 2026, 15:57
La mujer fue víctima de un asalto en plena vía pública. (Foto: archivo/Soy502)

La víctima fue trasladada a un centro asistencial.

Bomberos Municipales acudieron a la calzada Mateo Flores y 36 avenida, zona 7 de la ciudad de Guatemala, luego de recibir un reporte sobre un incidente armado.

En el lugar, los socorristas localizaron a una mujer con heridas producidas por proyectiles de arma de fuego.

Según información preliminar, la víctima, quien no ha sido identificada, habría resultado lesionada durante un presunto intento de asalto en la vía pública.

(Foto: Bomberos Municipales)
Tras ser atendida por los bomberos, la mujer fue trasladada de urgencia al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para recibir atención médica.

Agentes de la Policía Nacional Civil se presentaron en la escena para iniciar la investigación correspondiente.

  • Últimas noticias de Guatemala

