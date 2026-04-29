Bayer presenta la oportunida de hacer crecer tu emprendimiento

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Bayer anunció la convocatoria 2026 de LEGADO, en alianza con Endeavor, un programa que busca identificar y acompañar proyectos o emprendimientos que ya estén generando impacto en áreas como salud, agricultura y seguridad alimentaria.

En Guatemala ya hay iniciativas que están logrando concretar sus objetivos de acercar soluciones en estas áreas de enfoque a personas que antes no tenían acceso a ellas. El reto ahora es otro, cómo hacer que ese tipo de soluciones escalen amplificando su impacto.

Por lo que LEGADO no está enfocado en ideas en etapa inicial, sino en soluciones que ya están en marcha y que necesitan apoyo para escalar su alcance.

“ Son esas innovaciones transformadoras en salud y agricultura las que se unen a nuestra misión sumando con beneficios concretos a la sociedad ” Carlos Marín , presidente de Bayer Guatemala.

(Fotografía cortesía: Bayer)

Postula tu emprendimiento a LEGADO 2026

LEGADO, en su tercera edición, está disponible en diez países de Latinoamérica, entre ellos Guatemala. Las organizaciones interesadas en participar deben:

Contar con una solución en marcha

Demostrar impacto en salud, agricultura o seguridad alimentaria

en salud, agricultura o seguridad alimentaria Completar el formulario disponible en línea

Las startups ganadoras de esta edición accederán a:

Un paquete de beneficios diseñado para acelerar su crecimiento e impacto: mentorías estratégicas con expertos de Bayer, Endeavor y referentes del ecosistema emprendedor.

diseñado para acelerar su e impacto: mentorías estratégicas con expertos de Bayer, Endeavor y referentes del ecosistema emprendedor. Acceso a la Comunidad LEGADO , con sesiones de training en pitch, comunicación efectiva, medición de impacto e investment readiness.

, con sesiones de training en pitch, comunicación efectiva, medición de impacto e investment readiness. Visibilidad en eventos regionales de alto nivel, con exposición ante corporaciones, inversores, organismos multilaterales y líderes del ecosistema.

regionales de alto nivel, con exposición ante corporaciones, inversores, organismos multilaterales y líderes del ecosistema. Dos startups destacadas recibirán un premio económico de 20 mil dólares cada una para escalar sus soluciones.

Adicionalmente, cuatro startups seleccionadas tendrán la oportunidad de participar en la conferencia Impact Minds de LATIMPACTO, que se llevará a cabo en Manaos, Brasil, del 9 al 11 de septiembre de 2026.

La oportunidad cubre todos los gastos, como: boletos aéreos, alojamiento y agenda de vinculaciones estratégicas con inversores de impacto, como parte de la delegación oficial de Bayer.

Las postulaciones están abiertas hasta el 31 de mayo de 2026 y se pueden realizar aquí.