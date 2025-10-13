BCIE desembolsa US$4.3 millones para Mipymes lideradas por mujeres

-

Mujeres empresarias reciben impulso con crédito favorable del BCIE. El programa busca reducir brechas financieras y fortalecer negocios.

Se anunció el primer desembolso por US$ 4.3 millones de la Facilidad de Apoyo a MIPYMES lideradas por Mujeres, dio a conocer en su cuenta oficial el Banco Centroamericano de Integración Económica.

"Estos recursos permitirán que medianas empresas del ecosistema empresarial del Grupo CMI, lideradas por mujeres o con un 51 % de participación femenina en su fuerza laboral, accedan a crédito en condiciones favorables para hacer crecer sus negocios y generar más oportunidades en Guatemala", se lee en la publicación.

Este es un proyecto del BCIE es en alianza con el Fondo de Cooperación Internacional y Desarrollo de Taiwán (TaiwanICDF) y es conocido como el Programa Financiero para Mipymes Lideradas por Mujeres.

El BCIE y TaiwanICDF lanzan programa de US$14.2 millones para apoyar Mipymes lideradas por mujeres en Guatemala con crédito y asistencia. (Foto: Archivo)

Se conoce que en el país miles de mujeres lideran con éxito negocios, pero aún enfrentan condiciones desiguales para acceder a productos financieros.

El programa reduce dichas brechas mediante un fondo para crédito por US$ 14.2 millones, a este monto se complementa con US$ 10 millones en fondos no reembolsables para garantías y asistencia técnica.





Fondos de BCIE y Taiwán apoyan a negocios liderados por mujeres. (Foto Archivo)

"Este programa es un reflejo del compromiso del banco con una región más equitativa y con mayores oportunidades para todos. Apostar por las mujeres empresarias es apostar por el crecimiento con impacto social, por negocios sostenibles y por comunidades más fuertes", comentó la presidenta ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez.

Además, el programa contempla acompañamiento técnico a las instituciones financieras para diseñar productos innovadores y con enfoque de género, incorporar tecnología y entender mejor las realidades de las mujeres emprendedoras.

La estrategia busca impulsar no solo el crecimiento económico individual, a su vez el desarrollo social y territorial.