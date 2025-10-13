¿Sabes cómo identificar un café de calidad? Café Orbe te lo revela

-

Descubre Café Orbe, un emprendimiento familiar en Sololá. Conoce su historia, el método ancestral que utilizan para identificar un café de calidad

Con decisión, esfuerzo y dedicación, y pese a recursos limitados, nació hace cinco años Café Orbe, un emprendimiento familiar que hoy integra tostadora, cafetería y otros servicios en Santzeapal, San Pedro La Laguna, Sololá. El proyecto inició apoyándose en un préstamo y con la visión de abrir mercado para los cafés de la zona.

Mary Batz, representante del negocio, explicó que la iniciativa surgió para ofrecer una plataforma propia donde procesar y servir café local. Actualmente, producen café en grano, lavado y molido, y lo sirven caliente o frío, adaptándose a cada ocasión.

El aroma del café recién tostado recibe a los visitantes en el negocio, en San Pedro La Laguna. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

El nombre "Orbe" evoca un mundo de café, con el lema: En el interior hay algo especial.

Entre sus ofertas destaca el método tradicional cakchikel: café preparado en olla de barro (osh, shara o sär), pensado para que turistas disfruten el sabor auténtico de Sololá.

La finca de Café Orbe es el origen del grano que se transforma en una bebida de calidad reconocida. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

Proceso

Todo inicia en su propia finca, donde siembran y cuidan las plantas, garantizando sombra, cosecha y clasificación del grano. Usan una mezcla de borbón y tatuay, típica de la cuenca del lago, que da un sabor único. Cada café pasa por tres procesos: lavado, honey y natural.

Carlos Cusal, coordinador de Dinamización de la Pequeña y Mediana Empresa del Viceministerio de Economía, resaltó la importancia del diagnóstico, la formación y la asistencia técnica para emprendedores, así como el apoyo en comercialización nacional e internacional, claves para que negocios como Café Orbe prosperen.

El emprendimiento familiar combina tradición y modernidad en cada proceso de la producción. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

Recomendaciones para identificar un café de calidad