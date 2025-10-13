¿Sabes cómo identificar un café de calidad? Café Orbe te lo revela

Descubre Café Orbe, un emprendimiento familiar en Sololá. Conoce su historia, el método ancestral que utilizan para identificar un café de calidad
Con decisión, esfuerzo y dedicación, y pese a recursos limitados, nació hace cinco años Café Orbe, un emprendimiento familiar que hoy integra tostadora, cafetería y otros servicios en Santzeapal, San Pedro La Laguna, Sololá. El proyecto inició apoyándose en un préstamo y con la visión de abrir mercado para los cafés de la zona.
Mary Batz, representante del negocio, explicó que la iniciativa surgió para ofrecer una plataforma propia donde procesar y servir café local. Actualmente, producen café en grano, lavado y molido, y lo sirven caliente o frío, adaptándose a cada ocasión.
El nombre "Orbe" evoca un mundo de café, con el lema: En el interior hay algo especial.
Entre sus ofertas destaca el método tradicional cakchikel: café preparado en olla de barro (osh, shara o sär), pensado para que turistas disfruten el sabor auténtico de Sololá.
Proceso
Todo inicia en su propia finca, donde siembran y cuidan las plantas, garantizando sombra, cosecha y clasificación del grano. Usan una mezcla de borbón y tatuay, típica de la cuenca del lago, que da un sabor único. Cada café pasa por tres procesos: lavado, honey y natural.
Carlos Cusal, coordinador de Dinamización de la Pequeña y Mediana Empresa del Viceministerio de Economía, resaltó la importancia del diagnóstico, la formación y la asistencia técnica para emprendedores, así como el apoyo en comercialización nacional e internacional, claves para que negocios como Café Orbe prosperen.
Recomendaciones para identificar un café de calidad
- Granos uniformes, sin fragmentos ni polvo.
- Origen claro y preferiblemente certificado.
- Tueste natural, color opaco y sin brillo excesivo.
- Evitar etiquetas genéricas como "italiano" o "intenso".Preferir cafés de especialidad, de tueste reciente y en empaque hermético.