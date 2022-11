¡Se roba el show! Bebé elefante interrumpe a reportero en plena transmisión (video)

Una bebé elefante interrumpió de una peculiar manera a un reportero que realizaba una transmisión en vivo.

El reportero Alvin Kaunda fue interrumpido por una cría de elefante, mientras informaba sobre la situación de un orfanato de estos animales en Kenia.

El hombre daba su informe tranquilamente, cuando la trompa del bebé elefante se asomó por encima de su cabeza, momento que quedó grabado. Kaunda intentó continuar con su reporte, pero el animal decidió seguir jugando hasta llegar a la boca del hombre.

Baby elephant disrupting a TV reporter is the best part of today. pic.twitter.com/DseqitxoG9 — Desert Frogger (@BT0731) November 14, 2022

En ese momento, el comunicador no contuvo la risa al igual que sus compañeros detrás de cámaras.

"Primero, sientó el contacto de la trompa de la elefanta con mi espalda, pero decidí seguir adelante porque estaba haciendo casi la décima toma de mi reportaje en cámara. No iba a dejar que nada me detuviera", contó Kaunda a los medios minutos después del incidente.

El clip del gracioso incidente fue compartido miles de veces en redes sociales, haciéndose viral tras recibir cientos de comentarios de usuarios.

"Necesito una mascota así", "El video que deberían poner en todas las facultades de periodismo", "Larga vida a los elefantes", son algunos de los textos.