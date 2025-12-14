Anam exige al Ejecutivo asumir control inmediato por conflicto en Sololá

-

Gobierno afirma que "la evidencia indica que el crimen organizado ha penetrado en el territorio y está utilizando las estructuras y tensiones locales para sus propios fines delictivos.

La Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), por medio de su presidente Sebastián Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula, solicitó una acción inmediata del Organismo Ejecutivo ante los hechos ocurridos en la zona limítrofe entre los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, que han dejado víctimas, heridos y personas desaparecidas.

En un comunicado, Siero expresó, en nombre de los alcaldes del país, condolencias a las familias de las víctimas y solidaridad con las personas afectadas por la violencia registrada en la región.

Al mismo tiempo, enfatizó la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta estatal urgente para evitar una mayor escalada del conflicto.

El presidente de la Anam señaló que se trata de una problemática de larga data, cuyo origen y complejidades son conocidas por las autoridades del Ejecutivo.

COMUNICADO OFICIAL | Presidente de ANAM Sebastian Siero



Ante los hechos de violencia en Sololá, exigimos acción inmediata para garantizar la seguridad.

En ese contexto, sostuvo que, a dos años de gobierno, los mecanismos institucionales para garantizar la paz y la seguridad en la zona deberían estar plenamente habilitados y operando de manera efectiva.

Siero demandó que el Ejecutivo asuma de inmediato el control de la región y deje de postergar decisiones, al considerar que la situación constituye una emergencia nacional que no admite más dilaciones.

Según el pronunciamiento, la falta de acciones oportunas profundiza la inseguridad y agrava las condiciones sociales y económicas de las comunidades afectadas.

Finalmente, la Anam advirtió que la seguridad es un requisito indispensable para el desarrollo y la generación de empleo en el país, por lo que instó al Gobierno central a actuar con responsabilidad y capacidad ante un escenario que, subrayó, requiere respuestas inmediatas y coordinadas.

Luego de que periodistas preguntaran por varias horas a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP), sobre qué hará el Organismo Ejecutivo ante los hechos que han dejado al menos cuatro personas muertas, varios desaparecidos y una docena de heridos en Nahualá se emitió un comuncado.

En dicho documento se asegura que "la situación que actualmente se vive en los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá evidencia un cambio crítico en la naturaleza de un conflicto histórico que está siendo aprovechado por grupos ilegales armados poniendo en riesgo a la población".

"La evidencia indica que el crimen organizado ha penetrado en el territorio y está utilizando las estructuras y tensiones locales para sus propios fines delictivos", afirma el Gobierno en su comunicado.

Señala que "esta infiltración ha alterado completamente la naturaleza del problema y ha elevado sustancialmente el nivel de riesgo para la población civil y la seguridad nacional.