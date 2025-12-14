Gobierno culpa a grupos ilegales de crisis en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán

-

A través de un comunicado de prensa el Gobierno se refirió a los hechos de violencia en Nahualá, responsabilizó a grupos ilegales de lo sucedido y evitó mencionar a las personas fallecidas.

El alcalde de Nahualá, Manuel Tzoc Carrillo, lamentantó y repudió los hechos ocurridos hoy en su municipio, en donde señaló que habían fallecido al menos cuatro personas y seis más se encontraban desaparecidas.

Horas más tarde, el Gobierno de Guatemala emitió un comunicado con cuatro puntos para responder ante los hechos suscitados, culpó a grupos ilegales de lo sucedido, sin embargo, evitó mencionar a personas fallecidas.

"Que la situación que actualmente se vive en los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán del departamento de Sololá evidencia un cambio crítico en la naturaleza de un conflicto histórico que está siendo aprovechado por grupos ilegales armados poniendo en riesgo a la población", precisa el texto.

Agrega que "la evidencia indica que el crimen organizado ha penetrado en el territorio y está utilizando las estructuras y tensiones locales para sus propios fines delictivos".

El Ejecutivo aseguró que "esta infiltración ha alterado completamente la naturaleza del problema y ha elevado sustancialmente el nivel de riesgo para la población civil y la seguridad nacional".

(Foto: Gobierno de Guatemala)

Según el Gobierno, grupos paramilitares y con otras intenciones estarían detrás de la violencia.

"El análisis de la situación revela un patrón que busca desestabilizar al Estado: hoy 13 de diciembre, grupos paramilitares, ilegales, altamente armados, atacaron el destacamento militar ubicado en Nahualá. Adicionalmente, tomaron la estación de policía y secuestraron a 15 agentes. También obstaculizaron carreteras y secuestraron buses", confirmó el Gobierno.

El Ejército de Guatemala respondió de forma defensiva, resultando, hasta el momento, siete oficiales heridos. Sin embargo, posteriormente grupos criminales circularon información falsa con el fin de que el Ejército de Guatemala se retirara del área.

"Se trata de una estrategia deliberada para crear un vacío de autoridad estatal que permita al crimen organizado operar con total libertad en un territorio estratégico. El Gobierno de Guatemala posee imágenes que demuestran la operación de los grupos ilegales altamente armados", dice el comunicado.

Además, el Gobierno señaló que el Ejército respondió a un ataque y que la presencia del mismo es para resguardar el orden público.

"Reiteramos que la presencia del Ejército de Guatemala es neutral y resguarda a ambas comunidades de los desmanes del crimen organizado. La presencia del Estado es protección, no represión. Alertamos a la población para que no atienda información falsa que está girando contra las fuerzas del Ejército de Guatemala", enfatiza el Gobierno.

Señala que la presencia militar en la zona resguarda el orden público ante la escalada de violencia.

"El retiro de las fuerzas de seguridad del Estado dejaría a estas comunidades completamente vulnerables ante estructuras criminales que buscan establecer control territorial, rutas de tráfico ilícito y economías ilegales que afectarían gravemente el tejido social de estas poblaciones ancestralmente indígena", indica el texto.

Por último, el comunicado indica que Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán son víctimas de infiltración criminal.