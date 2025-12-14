MAGA llama a proteger a las mascotas ante efectos de la pirotecnia en fin de año

-

Las mascotas podrían sufrir daños si son expuestas a pirotecnia.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la población para proteger a las mascotas durante la temporada de celebraciones de fin de año.

Esto debido a que en esta época del año se incrementa el uso de pirotecnia y con ello los riesgos para la salud y el bienestar animal, principalmente de las mascotas.

De acuerdo con la cartera, la pirotecnia genera altos niveles de ruido que pueden provocar estrés, miedo extremo y reacciones físicas adversas en perros y gatos.

Entre las principales medidas preventivas que se recomiendan está habilitar un espacio seguro dentro del hogar, tranquilo y alejado del ruido, donde las mascotas puedan resguardarse y sentirse protegidas durante los momentos de mayor detonación.

La quema de pirotecnia aumenta durante esta época, por ello, los invitamos a seguir estas recomendaciones para saber cómo actuar y evitar que afecte a sus mascotas. #SuBienestarEsNuestraPrioridad pic.twitter.com/aHHj3uQyXz — MAGA Guatemala (@MagaGuatemala) December 13, 2025

Asimismo, se aconseja mantener a las mascotas dentro de casa, cerrando puertas y ventanas para reducir el ingreso del ruido y evitar que huyan por miedo.

Esta medida busca prevenir extravíos, uno de los incidentes más frecuentes asociados al uso de fuegos artificiales.

Otra recomendación clave es asegurarse de que los animales porten collar con placa de identificación, de manera que puedan ser localizados en caso de que escapen.

El MAGA también alertó sobre la importancia de vigilar la salud de las mascotas y evitar dejar pirotecnia a su alcance, ya que podrían ingerirla o sufrir quemaduras y otras lesiones.

La institución advirtió que la exposición a la pirotecnia puede causar consecuencias graves, como temblores, jadeo, salivación excesiva, taquicardia y diarrea, además de daños físicos que incluyen quemaduras, lesiones auditivas y problemas respiratorios.

A largo plazo, algunos animales desarrollan afectaciones psicológicas, como fobias persistentes, así como pérdida de apetito derivada del estrés y la ansiedad.

El MAGA subrayó que seguir estas recomendaciones permite minimizar los riesgos y el sufrimiento de las mascotas durante las festividades, y reiteró el llamado a la responsabilidad ciudadana para garantizar un entorno más seguro y respetuoso con los animales en esta época del año.