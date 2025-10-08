Bebé muere al caer del segundo nivel de un centro comercial en Perú

La bebé de siete meses cayó al vacío.
Una menor perdió la vida tras caer desde el segundo piso del centro comercial Real Plaza Centro Cívico, ubicado en Lima, Perú.
El accidente sucedió de forma repentina cuando la bebé acompañada de sus padres, cayó al vacío.
El equipo médico, junto al personal del centro comercial, proporcionó atención de emergencia; sin embargo, tras varios intentos la menor falleció
Versiones no oficiales
Hasta el momento no existe una versión oficial de las autoridades sobre cómo ocurrió la caída, aunque diversos medios locales como La República e Infórmate Perú recogen varios testimonios.
Según reportes preliminares, el padre cargaba a la bebé y, al intentar ayudar a su madre para evitar que cayera por las escaleras, perdió el equilibrio y soltó a la menor.
Otra versión señala que la abuela habría colocado a la bebé sobre el barandal.
Las autoridades ya investigan el caso, mientras que el centro comercial no se ha pronunciado.