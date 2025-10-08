Conductor herido logra llegar a estación de bomberos tras asalto en zona 8

-

La víctima presentaba heridas de bala en una pierna.

Un conductor que transitaba bajo los Puentes Gemelos de El Trébol, zona 8, fue víctima de un asalto.

El hombre resultó herido pero aún así, logró conducir hasta la estación de Bomberos Municipales, ubicada en sobre el bulevar Liberación y 11 Avenida de la zona 12.

Según los socorristas, el hombre presentaba heridas de arma de fuego en una extremidad inferior, por lo que fue trasladado al Hospital Roosevelt.

(Foto: Bomberos Municipales)

De acuerdo a las imágenes, el auto, tipo camioneta, presentaba una perforación de bala del lado del copiloto.

(Foto: Bomberos Municipales)

Otro caso similar

El lunes 6 de octubre, Erika Castillo, de 27 años, también fue víctima de un intento de asalto en cercanías del estadio del Trébol, zona 8.

Personas desconocidas intentaron despojarla de su teléfono celular y le dispararon, según relató ella misma a los socorristas.

Castillo conducía su vehículo cuando los agresores que se conducían a bordo de una motocicleta, se acercaron y rompieron el vidrio del automóvil, ocasionándole heridas por fragmentos de vidrio en la mano y oreja izquierdas.

Castillo continuó la marcha hasta la séptima avenida y ruta 6, zona 4, donde fue auxiliada por los Bomberos Municipales.