¿Belinda embarazada? Este es el video que confirmaría la noticia

Belinda y Christian Nodal podrían estar en la dulce espera de su primer bebé y este video podría ser la evidencia.

Recientemente trascendió la noticia de que Belinda estaría esperando a su primer hijo, pues en diferentes medios de espectáculos se figuraba que la guapa cantante ha lucido ropa más holgada.

En un reciente video colgado a redes sociales por su prometido, el también cantante Christian Nodal se observa como se tocaba el vientre. Muchos señalaron que por ello habría habido una propuesta de matrimonio.

Aunque los rumores cada vez son más fuerte y la feliz pareja vuelve a ser el centro de atención, pues el pasado domingo 13 de junio ambos asistieron a la celebración de cumpleaños de Amely Nodal, hermana de Christian, y en unos videos se observa como la fiesta fue a lo grande.

Lo que más llamó la atención de los internautas y medios de farándula fue un video que la cuñada de Belinda subió a sus historias de Instagram, en donde se le ve a Belinda con un conjunto blanco, cubriendo su espectacular figura y sobándose el vientre. Pues ha dado motivo a que las especulaciones de que esté embarazada sean ciertas.

Además, en el clip los invitados están consumiendo bebidas alcohólicas y la cantante evita consumirlas. Hasta el momento ninguno de los recién comprometidos se ha pronunciado al respecto del posible embarazo.

¿Están esperando un bebé?

Tanto han sido las especulaciones que en una entrevista para el programa "El Gordo y la Flaca", el famoso cantante fue cuestionado sobre si estarían esperando un bebé, por lo que Nodal lo desmintió, asegurando que sí es uno de sus más grandes deseos pero que ese no fue el motivo.

Nodal reveló en qué fecha le gustaría convertirse en padre, añadiendo que está ilusionado con tener una hija con Belinda.

"Yo quiero tener a mis hijos a los 24 años. Yo siempre he soñado... desde los 11 años he soñado que a los 24 voy tener ya a mi hijita. He soñado mucho con una niña. Si Dios, la vida, Beli y todo se pone en juego, primero Dios a los 24" dijo.

Mira el polémico video aquí: