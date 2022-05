Belinda podría denunciar a Nodal tras filtrar conversación privada

Belinda y Christian Nodal siguen dando de qué hablar tras las conversaciones filtradas donde la estrella le pide dinero al famoso, Nodal podría demandar a Belinda si quisiera hacerlo pues lo que ella hizo podría estar tipificado como un crimen.

EN CONTEXTO: Christian Nodal revela por qué filtró el polémico chat con Belinda

Una usuaria de Twitter capturó y publicó el comentario que hizo la mamá de Belinda acerca del cantante de "Botella tras botella", que dice: "El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de los árboles que nunca sembraron ni cuidaron".

Ante esto, Nodal publicó un contundente mensaje a la familia de su ex:

"20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo".

¿Belinda podría denunciar a Nodal por estas acciones?

Según la ley mexicana la filtración de mensajes está penalizada, ¿por qué?, porque la exposición de capturas de pantalla sin autorización de la persona afectada se cataloga como una violación al honor, intimidad e imagen propia.

Según el artículo 18 de la Constitución Mexicana se expone:

"Se garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial de las postales, telegráficas, telefónicas, salvo resolución judicial".

La cantante podría iniciar un proceso legal porque Nodal habría afectado su imagen.

El artículo 7.3 de la Ley Orgánica 1/1982, afirma que la violación a la privacidad y publicación de contenido sin autorización del afectado se considera un delito.

"La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación y buen nombre, así como la revelación o publicación del contenido de cartas, memorias u otros escritos personales de carácter íntimo".