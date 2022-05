Christian Nodal revela por qué filtró el polémico chat con Belinda

Christian Nodal cuenta la razón por la que filtró chat con Belinda.

El cantante mexicano, Christian Nodal causó polémica nuevamente hace unos días. Y es que en su cuenta de Twitter publicó lo que sería parte de una conversación privada con Belinda:

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando.

No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida.

todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s — NODAL (@elnodal) May 18, 2022

Inmediatamente, los seguidores de ambos artistas reaccionaron a la publicaciones. Algunos demostraron apoyo a Nodal, pero otros opinaron que eso no se hacía, e incluso lo tacharon de machista y "poco caballeroso".

La ex pareja ha estado en la mira luego de haber terminado su relación. (Foto: El Pais)

¿Por qué lo hizo?

De acuerdo con la respuesta que Nodal dio a una seguidora, el cantante trató de conversar con Belinda en varias ocasiones. Además, mencionó que esto no se trata de dinero, sino de que lo dejen en paz.