Bella Thorne reacciona a las críticas por hacer propuesta matrimonial

Con esta acción, Bella Thorne mostró que el amor no sigue reglas ni estándares.

La actriz estadounidense se ha vuelto viral al tomar una decisión valiente, llena de orgullo y amor puro, rompiendo los estereotipos tradicionales que se han conservado durante generaciones.

Bella Thorne enterneció y a la vez hizo enojar a sus seguidoras al compartir un video en el que le propone matrimonio a su prometido, Mark Emms, luego de que él se lo propusiera el año pasado.

La actriz estadounidense rompió estereotipos con su romántico gesto. (Foto: X)

En la filmación, Thorne se encuentra dentro de su hogar, en una habitación decorada con velas, arreglos florales y globos rojos en forma de corazón, donde procedió a arrodillarse para entregarle el anillo a Emms.

Velas, flores y globos en forma de corazón decoraron la propuesta de Bella. (Foto: X)

"Hace 3 años nos conocimos, un año después él me propuso matrimonio, y ahora, un año después, yo también", explicó Bella en la publicación.

Los comentarios en apoyo, como "lo más lindo que vi hoy", no tardaron en llegar, acompañados de los que están en contra, como "bueno, chicas, no normalicemos esto". Bella no se quedó callada y reaccionó a los mensajes con una historia en la que escribió "los comentarios en mi publicación son divertidísimos", dejando en claro que no le importa la opinión de los demás.