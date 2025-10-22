¡Éxtasis merengue! Xabi Alonso rinde pleitesía a Bellingham: "Es el más completo"

-

Xabi Alonso quedó satisfecho con la evolución de Jude Bellingham, quien además fue el autor del tanto ganador frente a la Juventus en la Champions.

"Independientemente del gol, Jude ha hecho un partido muy completo. La Juve estaba en bloque muy bajo, no había espacios y era complicado. Me gustó mucho en Getafe y hoy me ha gustado mucho. Estoy muy contento por él pero sobre todo porque ha disfrutado", comentó el timonel merengue.

Sus elogios continuaron: "Le pido que se sienta importante en el juego, que vea donde es clave y determinante. Es muy completo, dentro de esa versatilidad, que sea lo más eficaz posible. Hay que llegar hasta él en posiciones buenas. Tiene calidad para participar en la construcción y la determinación de la finalización. Abarca mucho recorrido y tiene muchas cualidades diferentes. Es de los jugadores más completos del mundo".

Respecto al desarrollo del encuentro, apuntó: "Sabíamos que iba a ser un partido competido, ha tenido diferentes momentos en la primera parte y hemos ido de menos a más. Nos ha costado meternos en el partido. Hemos ajustado en el descanso, el gol nos ha dado nuestros mejores momentos, hemos tenido ocasiones para matar el partido y tenemos un grandísimo portero como Thibaut. Tres puntos más, nueve de nueve y nos vamos contentos".

"Hemos tenido ocasiones y había que defender el resultado. Han hecho cambios ofensivos que nos han exigido. En la Champions no hay victoria fácil, la Juve es una grande de Europa. Hay que disfrutar también de defender una victoria hasta el final con trabajo colectivo. Es normal pasar momentos complicados", añadió.

Después de esta victoria que los coloca en el grupo que lidera el máximo torneo de clubes en Europa, también se refirió al clásico contra el Barcelona de este domingo: "Estamos bien, veremos el domingo pero hemos ido en línea ascendente. El partido del domingo es un clásico que tiene mucho significado por el partido en sí, la clasificación y la repercusión que tiene. Sabemos la trascendencia del partido, le damos importancia porque es un clásico, es demasiado pronto pero tiene peso. Está marcado en rojo en el calendario", sentenció.