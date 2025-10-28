¡Habilitado! Puente Tubac II está disponible desde este lunes

-

La circulación vehicular en Villa Nueva y San Miguel Petapa experimenta una mejora significativa tras la habilitación del Puente Tubac II, indicaron las autoridades.

La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) y la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva anunciaron este lunes que el puente Tubac II, en la zona 5 de Villa Nueva, ha quedado habilitado.

Este viaducto mejorará la circulación de más de un millón de ciudadanos, principalmente de Villa Nueva y de San Miguel Petapa, indicó Covial.

✅ ¡El puente Tubac II ya está habilitado!



A partir de hoy, esta estructura mejorará la transitabilidad para los usuarios que transitan entre los municipios de San Miguel Petapa y Villa Nueva. ‍♂️#MantenimientoQueConecta#ElPuebloDignoEsPrimero pic.twitter.com/MSILauUNzu — COVIAL – CIV (@COVIAL_CIV) October 28, 2025

La estructura cuenta con una longitud de 34 metros y un ancho de 8 metros, tiene una cimentación profunda por medio de pilotes, zapatas estructurales, losas de aproximación, trabajos de ampliación y protección de carriles, mencionaron las autoridades.

Además, señalización horizontal y vertical, así como obras de protección en el cauce del Río Platanitos. Asimismo, ofrecerá circulación en dos carriles, lo que se sumará a los dos ya existentes en el puente Tubac I, agregó Covial.

Beneficio en el tránsito

Henry Quevedo, vocero de la PMT de Villa Nueva, dijo que "beneficiará a cientos de vecinos que transitan en el lugar, los carriles reversibles continuarán para apoyar la movilidad vehicular, en el lugar durante las horas pico".

Villa Nueva y San Miguel Petapa, municipios que forman parte del área metropolitana, son un foco constante de fuerte congestión vehicular. Este sector es clave, pues conecta a una población que transita diariamente hacia la Ciudad de Guatemala, siendo vital para la movilidad de cientos de miles de ciudadanos.

El nuevo viaducto es el segundo en el sector y busca ampliar la capacidad de la vía, sumando dos carriles nuevos a los ya existentes en el puente Tubac I. Esta mejora es crucial para descongestionar la avenida principal y la ruta hacia El Frutal, mejorando el flujo vehicular.