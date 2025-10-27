La "Noches de Luna" vuelven en noviembre al Zoológico La Aurora

El Zoológico La Aurora anunció el esperado regreso de "Noches de Luna", una actividad ideal para divertirse en familia.
El Zoológico La Aurora anunció que regresan las aclamadas "Noches de Luna", el recorrido nocturno más esperado por cientos de guatemaltecos cada año.
Ven con tu familia y disfruta una noche diferente, llena de luces, naturaleza y mucha diversión.
La actividad se realizará los viernes 14, 21 y 28 de noviembre, y 5 de diciembre, de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Las "Noches de Luna" son un evento familiar icónico en el recinto, celebrado de forma recurrente y altamente esperado por el público guatemalteco.
Durante el evento se realizan recorridos nocturnos temáticos y actividades recreativas.
Los asistentes deben llevar linterna cubierta con papel celofán rojo para cuidar a las especies del lugar.
Próximamente, la organización anunciará en sus redes sociales los horarios y el costo de ingreso para adultos y niños.