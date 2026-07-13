Arévalo confirma inicio de obras en el Puente Belice II

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Pese a que no precisó una fecha exacta, el mandatario informó que los trabajos de construcción del Puente Belice II se iniciarán en breve.

El presidente de la República, Bernardo Arévalo, aseguró que como consecuencia de la gestión del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), el breve se reiniciarán trabajos de construcción del Puente Belice II.

Aunque no dio una fecha específica para la continuación de la obra, el mandatario admitió que había estado parada por más de dos años y dijo que había buena voluntad de la cartera de comunicaciones y las empresas encargadas de la construcción para reiniciar los trabajos.

Soy502 solicitó información al CIV sobre la fecha prevista para el inicio de los trabajos, sin embargo, las autoridades indicaron que al tener dichos datos serían trasladados.

Las declaraciones del presidente de la República se complementan con lo expresado días antes por la ministra de Comunicaciones Norma Zea, quien aseguró que la reactivación de la construcción del Puente Belice II forma parte de las prioridades de la actual administración.

"Ya empezamos las conversaciones con la empresa. Es una de las prioridades del Ministerio de Comunicaciones la reactivación de este proyecto. Estamos ya encaminados a que esto se pueda hacer en corto tiempo, reactivar los trabajos", afirmó la funcionaria.

El Puente Belice es considerada una obra importante para el desarrollo del proyecto Metro Riel en beneficio de la movibilidad del área metropolitana. (Foto: Archivo/Soy502)

El Puente Belice II

La construcción del Puente Belice II es considerada como una obra clave para garantizar la viabilidad el aprovechamiento de una de las mayores inversiones en movilidad previstas para el área metropolitana como lo es el MetroRiel.

Según la planificación que se ha contemplado para el proyecto de MetroRiel, la construcción de esta obra y el puente permitiría conectar la Central de Transferencia Sur y la Avenida Petapa (Cenma-Petapa).

El proyecto denominado "Diseño y construcción puente vehicular Belice II y aproximaciones fue adjudicado el 12 de octubre de 2022 por un monto de Q 1,785 millones.

La infraestructura incluirá dos nivel superior contará con cinco carriles para tránsito vehicular, mientras que el inferior dispondrá de dos carriles exclusivos para transporte colectivo, con el propósito de fortalecer la movilidad del transporte público.