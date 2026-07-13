Tendencia de homicidios: esto dice Arévalo sobre el primer semestre de 2026

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El presidente Bernardo Arévalo abordó el índice de homicidios durante el primer semestre de 2026 en comparación con el año pasado.

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Durante la conferencia semanal "La Ronda", el presidente de la República, Bernardo Arévalo, dio a conocer el balance de los primer seis meses de este año en materia de seguridad, en el que destacó la reducción del 10% de la tasa de homicidios a nivel nacional.

El mandatario señaló que, durante años tratando la violencia de una manera general sin atacar los problemas de fondo y dijo que el avance se refleja en resultados concretos en indicadores de seguridad.

Mencionó que en el tema de homicidios la tasa se redujo con referencia al mismo período del año 2025.

Dijo que son 163 homicidios menos, cifras que muestran que se esta dando una respuesta clara y se ésta atendiendo el problema.

Además, explicó que se ha logrado una reducción del 38% en las denuncias por extorsión, y que en lo que va del año se ha capturado a 1,000 personas por este delito.

Aseveró que estas cifras demuestran que se esta golpeando a las estructuras criminales en las calles, cortando su capacidad de intimidación y debilitando el flujo de dinero que necesitan para operar.

Fortaleciendo capacidades

Arévalo agregó que en agosto se estarán graduando 3,200 nuevos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), que se integrarán a las filas policiales.

En septiembre, indicó que se llegarán 1,000 nuevas patrullas, que constituyen la flotilla más grande de vehículos destinados a la seguridad y que serán distribuidos en todo el territorio nacional.

Durante la conferencia de prensa "La Ronda", el presidente de la República, Bernardo Arévalo, se hizo acompañar del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda. (Foto: SCSP/sOY502)

Señaló que este 14 de julio se inaugurará una nueva comisaría en el municipio de San Benito, Petén, y que en octubre se estará entregando una nueva sede policial en el municipio de Vila Nueva, departamento de Guatemala.

Con esto, resaltó que, desde el 2024 se han abierto más de 60 comisarías, estaciones, subestaciones policiales a nivel nacional.

Por último, indicó que al finalizar su período, estará cumpliendo la meta de alcanzar la contratación de 12,000 agentes policiales que se incorporar a la fuerza policial.