Bernardo Arévalo dio a conocer que no suspenderá su viaje a Europa

Bernardo Arévalo no cancelará su gira por Europa pese a áreas afectadas por lluvias.

El presidente Bernardo Arévalo informó que se mantiene en pie su viaje a Europa, tras ser interrogado sobre las intensas lluvias que azotan el territorio nacional.

Hizo mención que el transcurso de su viaje será la vicepresidenta Karin Herrera, será quien asuma las funciones correspondientes.

"El gobierno es un tema de equipos" dijo el mandatario. Asimismo, resaltó que el estado de calamidad no es necesario, ya que las instituciones pertinentes están respondiendo en el marco de sus capacidades y recursos disponibles.

El papa León XIV recibirá al presidente Bernardo Arévalo. (Foto: AFP/Soy502)

El viaje de Arévalo está programado para el 9 y 10 de octubre, con el objetivo de desarrollar una agenda internacional que incluye su participación en el foro Global Gateway, durante el cual sostendrá una reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Gertrud von der Leyen.

Por aparte, prolongará su visita para el sábado 11 con el objetivo de culminar con una audiencia privada con el Papa León XIX.