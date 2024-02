Bernardo Arévalo se reúne con el presidente de Ucrania

-

El presidente Arévalo se encuentra de gira por Europa y actualmente desarrolla diversas actividades en Alemania.

Aunque el tema no figuraba en su agenda, el presidente Bernardo Arévalo sostuvo una reunión bilateral este sábado 17 de febrero con el mandatario de Ucrania, Volodimir Zelensky.

El gobernante guatemalteco se encuentra en Alemania como parte de su primera gira por el extranjero y ha sostenido varios encuentros con autoridades de otros países.

En este caso, fue Zelensky quien informó de la junta. Por medio de su cuenta de X (Twitter), el jefe de Estado ucraniano dio a conocer que invitó a su homólogo "a participar en la Cumbre inaugural de Paz Global", la cual se celebraría en Suiza.

"Estoy agradecido por apoyar a Ucrania, nuestra soberanía e integridad territorial. Es importante para nosotros tener relaciones bilaterales sólidas", escribió Zelensky.

I met with President of Guatemala @barevalodeleon and invited him to participate in the inaugural Global Peace Summit at the level of heads of state.



I am grateful for supporting Ukraine, our sovereignty and territorial integrity. It is important for us to have strong bilateral… pic.twitter.com/6TCNU678Qi — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 17, 2024

"Un honor", dice

Por su parte, Arévalo se dijo honrado de reunirse con el gobernante ucraniano. Fue también a través de X que el mandatario guatemalteco se refirió a la sesión que sostuvieron.

"Nuestros países tienen un futuro de colaboración y cooperación que se enmarca en la construcción de desarrollo y paz duradera", expresó.

Este es el primer acercamiento entre ambos presidentes, pues fue en el gobierno de Alejandro Giammattei que Guatemala externó su apoyo a Ucrania, ante el conflicto con Rusia. Giammattei fue el primer mandatario latinoamericano en visitar ese territorio en plena guerra.

Hasta ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) no ha brindado más información sobre la reunión.