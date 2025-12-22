Un vehículo colisionó contra un paredón dentro de víaducto en zona 15 (video)

Autoridades podrían realizar pruebas de alcoholemia para descartar que esa sea la razón por la que el conductor perdió el control.
Un vehículo perdió el control y colisionó contra un paredón dentro del víaducto San Martín de Porres en la zona 15 capitalina.
El accidente sucedió en Bulevar Vista Hermosa y 21 avenida de la zona ya mencionada. Según datos de otros usuarios, el vehículo dio varias vueltas y por eso la estructura quedó destruida.
Bomberos Municipales acudieron al lugar para brindarle atención a la víctima.
Al lugar se presentaron elementos de la Policía Nacional Civil y se coordinó una grúa para retirar el obstáculo para habilitar el paso por esta vía vehicular.
Según el director de Comunicación de Emetra, Amilcar Montejo posiblemente se realizará una prueba de alcoholemia al conductor involucrado.
Se recomienda a los conductores que transitan por el área que salgan con anticipación y busquen vías alternas.