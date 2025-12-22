"The Chipmunk Song", la canción navideña que cumple 67 años

-

Hoy hace 67 años, "The Chipmunk Song (Christmas Don't Be Late)" de Alvin & The Chipmunks (Alvin y las ardillas) se convirtió en la primera canción navideña en alcanzar el puesto número 1 en el Hot 100.

Esta fue la única canción navideña que alcanzó el puesto número 1, hasta que "All I Want For Christmas Is You" de Mariah Carey alcanzó el puesto número 1 en 2019.

El cantautor Ross Bagdasarian se atribuyó el mérito exclusivo no solo de su éxito navideño de 1958, "The Chipmunk Song (Christmas Don't Be Late)" y de todas las interpretaciones musicales del trío de roedores, Alvin, Simon y Theodore, que se produjeron antes de su muerte en 1972.

Las ardillitas hicieron docenas de álbumes y luego migraron a una serie de televisión y varias películas, por ello el compositor recurrió a músicos de sesión, quienes hasta ahora habían guardado silencio sobre este peculiar capítulo de sus carreras.

Así nació el trío de las ardillas

Bagdasarian fue un actor frustrado (Alfred Hitchcock lo puso al piano en La ventana indiscreta) y compositor ocasional (coautor de la pegadiza canción de 1951 "Come on-a My House", popularizada por Rosemary Clooney).

Un día experimentó con una grabadora de cinta de carrete a carrete para recrear la técnica de sonido que MGM había utilizado para producir las voces de los Munchkins en El mago de Oz 20 años antes.

El proceso consiste en grabar una voz a media velocidad y reproducirla a velocidad normal, lo que eleva el tono (el truco: una interpretación de la letra laboriosamente lenta).

"Decidí intentar componer una canción navideña, se me ocurrió una melodía de camino al trabajo, fui al estudio y la silbé en una grabadora para que no se me olvidara. Como no sé leer ni escribir música, grabo mis melodías silbando", explicó Bagdasarian a la revista Teen en 1960.

"Luego escribí la letra y decidí que los cantantes debían ser animales, o quizás incluso insectos. No sé por qué, pero eso fue lo que decidí".

Descartó la idea de ratones, conejos o incluso mariposas cantando, y finalmente se decidió por las ardillas listadas, a las que les puso los nombres de los ejecutivos de Liberty Records: Alvin Bennett, Simon Waronker y Theodore "Ted" Keep.

Ron Hicklin fue una de las voces de las ardillas.

Las voces de las ardillas

Ron Hicklin, de 80 años, miembro del grupo vocal masculino "The Eligibles", se encargó de las armonías en cinco álbumes.

A Hicklin le gusta describir su singular nicho profesional como el de un "cantante fantasma". Él y otros cantantes experimentados que trabajaron en los álbumes de los Chipmunks (entre ellos Stan Farber, Al Capps, Bob Zwirn, Buzz Cason y Gene Morford, en diferentes formaciones) iban de un trabajo a otro, proporcionando coros para álbumes, sintonías de series de televisión, películas y anuncios publicitarios a un ritmo frenético.

Sus voces dieron vida a las sintonías de series de televisión clásicas, desde Happy Days y The Monkees hasta Los Supersónicos y Batman (cuya memorable sintonía de dos palabras fue compuesta por Neal Hefti).

