Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Bi premia a los ganadores de “Enciende tu Racha”

  • Por Redacción comercial
04 de noviembre de 2025, 13:17
(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Con la intención de premiar la fidelidad de sus tarjetahabientes, Banco Industrial reconoció a los ganadores de su promoción "Enciende tu Racha con Tarjetas Bi", la cual estuvo activa de junio a septiembre del 2025.

Banco Industrial hizo entrega de puntos Bi, compras gratis con Tarjetas Bi y los mayores premios fueron dos camionetas.

"Enciende tu Racha con Tarjetas Bi" invitó a los usuarios de las Tarjetas Bi a realizar cinco o más compras para ingresar a la categoría Racha; de 15 a más pagos para estar en la categoría Racha Plus.

De esta manera obtener oportunidades para participar en la ruleta digital de premios instantáneos y al sorteo final de la promoción.

A través de las redes sociales me enteré de la promoción y comencé a utilizar mis Tarjetas Bi para mis compras. Muy contento con el banco por la sorpresa de ganarme una camioneta
Óscar González
, ganador de "Enciende tu Racha".

Banco Industrial, premios, Tarjetas Bi, Enciende tu racha, camioneta, Guatemala, Soy502
Óscar González, ganador de una camioneta (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Cada mes los participantes podían ganar premiso instantáneos y experiencias exclusivas, mientras continuaban acumulando oportunidades para entrar a la gran premiación.

Para Banco Industrial es importante mantener una cercanía con nuestros clientes. Por ello, motivamos la creación de campañas que premien su fidelidad con nosotros
Mario Roberto Vettorazzi
, subgerente de mercadeo de Tarjetas de Crédito de Banco Industrial.

Banco Industrial invita a los guatemaltecos a seguir participando en sus promociones y aprovechar los beneficios exclusivos que ofrece Tarjetas Bi.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar