Bi premia a los ganadores de “Enciende tu Racha”

Con la intención de premiar la fidelidad de sus tarjetahabientes, Banco Industrial reconoció a los ganadores de su promoción "Enciende tu Racha con Tarjetas Bi", la cual estuvo activa de junio a septiembre del 2025.
Banco Industrial hizo entrega de puntos Bi, compras gratis con Tarjetas Bi y los mayores premios fueron dos camionetas.
"Enciende tu Racha con Tarjetas Bi" invitó a los usuarios de las Tarjetas Bi a realizar cinco o más compras para ingresar a la categoría Racha; de 15 a más pagos para estar en la categoría Racha Plus.
De esta manera obtener oportunidades para participar en la ruleta digital de premios instantáneos y al sorteo final de la promoción.
Cada mes los participantes podían ganar premiso instantáneos y experiencias exclusivas, mientras continuaban acumulando oportunidades para entrar a la gran premiación.
Banco Industrial invita a los guatemaltecos a seguir participando en sus promociones y aprovechar los beneficios exclusivos que ofrece Tarjetas Bi.