Bi premia a los ganadores de “Enciende tu Racha”

Con la intención de premiar la fidelidad de sus tarjetahabientes, Banco Industrial reconoció a los ganadores de su promoción "Enciende tu Racha con Tarjetas Bi", la cual estuvo activa de junio a septiembre del 2025.

Banco Industrial hizo entrega de puntos Bi, compras gratis con Tarjetas Bi y los mayores premios fueron dos camionetas.

"Enciende tu Racha con Tarjetas Bi" invitó a los usuarios de las Tarjetas Bi a realizar cinco o más compras para ingresar a la categoría Racha; de 15 a más pagos para estar en la categoría Racha Plus.

De esta manera obtener oportunidades para participar en la ruleta digital de premios instantáneos y al sorteo final de la promoción.

“ A través de las redes sociales me enteré de la promoción y comencé a utilizar mis Tarjetas Bi para mis compras. Muy contento con el banco por la sorpresa de ganarme una camioneta ” Óscar González , ganador de "Enciende tu Racha".

Óscar González, ganador de una camioneta (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Cada mes los participantes podían ganar premiso instantáneos y experiencias exclusivas, mientras continuaban acumulando oportunidades para entrar a la gran premiación.

“ Para Banco Industrial es importante mantener una cercanía con nuestros clientes. Por ello, motivamos la creación de campañas que premien su fidelidad con nosotros ” Mario Roberto Vettorazzi , subgerente de mercadeo de Tarjetas de Crédito de Banco Industrial.

Banco Industrial invita a los guatemaltecos a seguir participando en sus promociones y aprovechar los beneficios exclusivos que ofrece Tarjetas Bi.