Bi reconoce la contribución de George Bickford al desarrollo de Guatemala

En el marco de la conmemoración del Día de la Bandera, Banco Industrial rindió un homenaje a George William Bickford Bouscayrol, como parte del Programa Cívico Permanente.

Esta iniciativa del grupo financiero inició en 1984, con el objetivo de nutrir, transformar y fortalecer el espíritu cívico entre los guatemaltecos, a través de diversos programas.

El acto de homenaje se llevó a cabo en la Plaza Cívica "Ramiro Castillo Love" del Centro Financiero de Banco Industrial, contando con la participación de autoridades del banco, miembros de la escolta, invitados especiales y colaboradores.

Durante el evento se reconoció la vida y trayectoria profesional de George William Bickford, cuyo liderazgo impacto en los sectores de la construcción, industria y la educación en Guatemala. Como parte del homenaje, Bickford izó la Bandera de Guatemala, recibió una medalla y diploma.

“ Uno de los pilares de Banco Industrial es motivar el amor por Guatemala. Cada año, desde el inicio del programa, hemos rendido homenaje a un guatemalteco con trayectoria de servicio al país ”

Luis Lara

, gerente general de Banco Industrial.