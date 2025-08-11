Bicicletas gratis para moverte por la ciudad de Guatemala

-

Recorre gratis la capital de Guatemala en bicicleta.

El proyecto ¡Te prestamos una bici! promueve el transporte alternativo en la ciudad, ofreciendo bicicletas gratuitas en trayectos específicos. La propuesta nació como un servicio municipal de préstamo y ha logrado integrarse a distintas rutas estratégicas.

El primer recorrido se implementó en la ciclovía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como resultado de un trabajo conjunto entre la municipalidad capitalina y las autoridades universitarias.





Bicis gratis para estudiantes y vecinos en la ciudad. (Foto: Cortesía, Municipalidad de Guatemala)

Este circuito facilita también el traslado hacia el Centro Universitario Metropolitano (CUM), conectando con la estación de TransMetro más cercana para agilizar la movilización de los estudiantes.

Otra ruta destacada es la que une el Centro Cívico con la Plaza Central, atravesando el Centro Histórico por el Paseo de la Sexta.





Rutas de bici gratis en la USAC y Centro Histórico. (Foto: Cortesía, Municipalidad de Guatemala)

Esta conexión ha tenido buena aceptación entre los usuarios y se ha mantenido activa desde hace 14 años, beneficiando a vecinos y visitantes en sus desplazamientos cotidianos.

La experiencia que inspiró este tipo de proyectos fue Pasos y Pedales, programa que cada domingo habilita las avenidas Reforma y Las Américas para el tránsito seguro de peatones, ciclistas y patinadores, reduciendo el riesgo de accidentes viales y fomentando espacios recreativos.

