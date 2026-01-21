"Blanca Nieves" lidera lista de nominados a lo peor del cine en los Premios Razzie

-

La entrega de premios Razzie (Los Golden Raspberry Awards) para 2026 lanzó sus nominaciones a la "peor película", y entre las seleccionadas llamó la atención el live action de "Blanca Nieves y los siete enanos".

El premio destaca a las producciones y actuaciones que no convencieron ni a la crítica ni al público. La ceremonia está prevista para el 14 de marzo, justo antes de los Oscar.

La guerra de los mundos con Ice Cube como protagonista es otra de las entregas que no gustó y se incluye en la 46 edicion.

The Weeknd recibió su primera nominación a peor actor en los Razzie por "Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores". Dave Bautista, Scott Eastwood en Alarum y Jared Leto son algunos nombres a peor actor.

Como peor actriz, aparecieron Ariana DeBose en Amor Explosivo, Milla Jovovich en Tierras perdidas, Natalie Portman en La Fuente de la Juventud, Rebel Wilson en Duro de casar y Michelle Yeoh en Star Trek: Sección 31.

Mira las nominaciones:

Peor película

Estado eléctrico

Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores

Blanca Nieves y los siete enanos (2025)

Star Trek: Sección 31

La guerra de los mundos (2025)

Peor actor

Dave Bautista en Tierras perdidas

Ice Cube en La guerra de los mundos

Scott Eastwood en Alarum

Jared Leto en Tron: Ares

Abel "The Weeknd" Tesfaye en Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores: Más allá de los reflectores

Peor actriz

Ariana DeBose en Amor Explosivo

Milla Jovovich en Tierras perdidas

Natalie Portman en La Fuente de la Juventud

Rebel Wilson en Duro de casar

Michelle Yeoh en Star Trek: Sección 31

Peor remake, copia o secuela

Sé lo que hicieron el verano pasado (2025)

Five Nights at Freddy's 2

Pitufos (2025)

Blanca Nieves y los siete enanos (2025)

La guerra de los mundos (2025)

Peor actriz de reparto

Anna Chlumsky en Duro de casar

Ema Horvath en Los extraños: Capítulo 2

Scarlet Rose Stallone en Tierra de fugitivos

Kacey Rohl en Star Trek: Sección 31

Isis Valverde en Alarum

Peor actor de reparto

Todos los enanos digitales en Blanca Nieves y los siete enanos (2025)

Nicolas Cage en Tierra de fugitivos

Stephen Dorff en Duro de casar

Greg Kinnear en Off the Grid

Sylvester Stallone en Alarum

Peor pareja en pantalla

Todos los enanos en Blanca Nieves y los siete enanos (2025)

James Corden y Rihanna en Pitufos (2025)

Ice Cube y su cámara de Zoom en La guerra de los mundos (2025)

Robert De Niro con su doble papel como Frank y Vito en The Alto Knights: mafia y poder: mafia y poder

The Weeknd y "su ego descomunal" en Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores: Más allá de los reflectores

Peor director

Rich Lee en La guerra de los mundos (2025)

Olatunde Osunsanmi en Star Trek: Sección 31

Los hermanos Russo en Estado eléctrico

Trey Edward Shults en Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores: Más allá de los reflectores

Marc Webb en Blanca Nieves y los siete enanos (2025)

Peor guion

Estado eléctrico, guion de Christopher Markus y Stephen McFeely

Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores: Más allá de los reflectores, guion de Trey Edward Shults, Abel Tesfaye, Reza Fahim

Blanca Nieves y los siete enanos (2025), guion de Erin Cressida Wilson y otros

Star Trek: Sección 31, guion de Craig Sweeny

La guerra de los mundos (2025), guion de Kenny Golde y Marc Hyman

El Razzie, consistente en un spray dorado de plástico con un valor menor a cinco USD, se entregará el sábado 14 de marzo.