"Blanca Nieves" lidera lista de nominados a lo peor del cine en los Premios Razzie

La entrega de premios Razzie (Los Golden Raspberry Awards) para 2026 lanzó sus nominaciones a la "peor película", y entre las seleccionadas llamó la atención el live action de "Blanca Nieves y los siete enanos".
El premio destaca a las producciones y actuaciones que no convencieron ni a la crítica ni al público. La ceremonia está prevista para el 14 de marzo, justo antes de los Oscar.
La guerra de los mundos con Ice Cube como protagonista es otra de las entregas que no gustó y se incluye en la 46 edicion.
The Weeknd recibió su primera nominación a peor actor en los Razzie por "Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores". Dave Bautista, Scott Eastwood en Alarum y Jared Leto son algunos nombres a peor actor.
Como peor actriz, aparecieron Ariana DeBose en Amor Explosivo, Milla Jovovich en Tierras perdidas, Natalie Portman en La Fuente de la Juventud, Rebel Wilson en Duro de casar y Michelle Yeoh en Star Trek: Sección 31.
Mira las nominaciones:
Peor película
Estado eléctrico
Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores
Blanca Nieves y los siete enanos (2025)
Star Trek: Sección 31
La guerra de los mundos (2025)
Peor actor
Dave Bautista en Tierras perdidas
Ice Cube en La guerra de los mundos
Scott Eastwood en Alarum
Jared Leto en Tron: Ares
Abel "The Weeknd" Tesfaye en Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores: Más allá de los reflectores
Peor actriz
Ariana DeBose en Amor Explosivo
Milla Jovovich en Tierras perdidas
Natalie Portman en La Fuente de la Juventud
Rebel Wilson en Duro de casar
Michelle Yeoh en Star Trek: Sección 31
Peor remake, copia o secuela
Sé lo que hicieron el verano pasado (2025)
Five Nights at Freddy's 2
Pitufos (2025)
Blanca Nieves y los siete enanos (2025)
La guerra de los mundos (2025)
Peor actriz de reparto
Anna Chlumsky en Duro de casar
Ema Horvath en Los extraños: Capítulo 2
Scarlet Rose Stallone en Tierra de fugitivos
Kacey Rohl en Star Trek: Sección 31
Isis Valverde en Alarum
Peor actor de reparto
Todos los enanos digitales en Blanca Nieves y los siete enanos (2025)
Nicolas Cage en Tierra de fugitivos
Stephen Dorff en Duro de casar
Greg Kinnear en Off the Grid
Sylvester Stallone en Alarum
Peor pareja en pantalla
Todos los enanos en Blanca Nieves y los siete enanos (2025)
James Corden y Rihanna en Pitufos (2025)
Ice Cube y su cámara de Zoom en La guerra de los mundos (2025)
Robert De Niro con su doble papel como Frank y Vito en The Alto Knights: mafia y poder: mafia y poder
The Weeknd y "su ego descomunal" en Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores: Más allá de los reflectores
Peor director
Rich Lee en La guerra de los mundos (2025)
Olatunde Osunsanmi en Star Trek: Sección 31
Los hermanos Russo en Estado eléctrico
Trey Edward Shults en Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores: Más allá de los reflectores
Marc Webb en Blanca Nieves y los siete enanos (2025)
Peor guion
Estado eléctrico, guion de Christopher Markus y Stephen McFeely
Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores: Más allá de los reflectores, guion de Trey Edward Shults, Abel Tesfaye, Reza Fahim
Blanca Nieves y los siete enanos (2025), guion de Erin Cressida Wilson y otros
Star Trek: Sección 31, guion de Craig Sweeny
La guerra de los mundos (2025), guion de Kenny Golde y Marc Hyman
El Razzie, consistente en un spray dorado de plástico con un valor menor a cinco USD, se entregará el sábado 14 de marzo.