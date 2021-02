Tessica Brown, una bloguera de Estados Unidos usó el pegamento llamado Gorila Glue, en lugar de laca para su cabello, tras lo cual estuvo 4 horas en el quirófano, hasta que pudo sentir de nuevo su pelo suelto.

Brown publicó un video en su cuenta de TikTok, en el que explicó lo que hizo. “Cuando me peino, me gusta terminar con un poco de Göt2b Glued Spray, para mantener mi cabello en su sitio. Como no tenía, usé el aerosol Gorilla Glue. Mala, mala, mala idea”, afirmó el jueves.

Luego de no poder retirar la sustancia por su cuenta, la bloguera ingresó a la emergencia de un hospital de Chalmette, Luisiana, donde el personal tampoco pudo ayudarla.

@im_d_ollady Stiff where????? Ma hair ♬ original sound - Tessica Brown

Sin embargo, Michael Obeng, un famoso cirujano plástico de Los Ángeles se encargó de retirarle el pegamento a Brown, y pagó el costo de la intervención estimada en 12,500 dólares.

La comediante y actriz estadounidense, Loni Love, le ofreció una peluca a la bloguera hecha a la medida. “Tengo un maravilloso fabricantes de pelucas, que le hará una a su gusto”, dijo en una entrevista.

Tras la intervención, se puede observar a la mujer pasándose los dedos en el cabello, por primera vez, en más de un mes.

GORILLA GLUE GIRL GOT HER HAIR BACK YASSSSS pic.twitter.com/FvS6zOmzx1 — T (@richonnesokoye) February 11, 2021

ADEMÁS: