El caso por el que la FECI busca a Marco Livio Díaz, exjefe de la SAT

-

La FECI dio a conocer que existe órden de captura contra Marco Livio Díaz, exjefe de la SAT y actual embajador de Guatemala en Honduras.

El caso contra Marco Livio Díaz, que generó una orden de captura en su contra por los delitos de lavado de dinero y peculado por sustracción, tiene su origen cuando este fungió como titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

El caso se encuentra bajo reserva judicial. Sin embargo, fuentes cercanas al caso, detallaron que Díaz firmó una carta de entendimiento con una universidad privada, para que esta impartiera capacitaciones al personal de la Administración Tributaria.

La SAT pagaría una millonaria suma para dicha casa de estudios realizara los cursos. Sin embargo, según las fuentes, esta universidad no cedió a los docentes y contrató una sociedad anómina que estaría relacionada con la esposa de Díaz, la cuál cobró por ese servicio.

Se sabe que existe una tercera persona implicada. Pero, al encontrarse la reserva judicial, se desconoce la información.

Orden de captura

Aunque no se conoce con exactitud la fecha en la que fue girada la orden de captura contra Díaz, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, afirmó que esta fue solicitada por la Fiscalía Especializada contra el Lavado de Dinero.

Curruchiche aseveró que dicha orden se encuentra vigente, por lo que informó dijo que este jueves 7 de mayo se ejecutó un allanamiento relacionado con este caso, pero que no se tuvo resultado alguno, pues en el inmueble que se allanó no se encontraba nadie.

Marco Livio Díaz, exjefe de la SAT, tiene una orden de captura vigente. (Foto: Archivo / Soy502)

Al cuestionarle sobre quienes son las otras dos personas vinculadas en este caso, y preguntarle si la esposa de Díaz figura en el caso, el jefe de la FECI, se limitó a decir que no podía dar detalles de la investigación, pues este proceso tiene reserva legal, según lo estipulado en el artículo 10 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros activos.

Por aparte, una fuente que prefirió el anonimato, dijo que, al parecer Díaz, actualmente reside en Honduras con su familia, en calidad de titular de la Embajada de Guatemala en aquel país.

Sin pronunciamiento oficial

Dada la calidad que ostenta Díaz, al ser el jefe de la sede diplomática de Guatemala en Honduras, Soy502 se sumó a una consulta colectiva, junto con otros medios de comunicación, para obtener una postura oficial al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).

Sin embargo, a través de Comunicación Social del Minex, respondieron: "Se encuentra dando seguimiento a la información que circula en medios de comunicación sobre este caso".

Agregan que, "hasta el momento, no se ha recibido ninguna comunicación oficial por parte de las autoridades jurisdiccionales competentes".

Del caso B410

En diciembre de 2024, luego de Marco Livio Díaz exigiera a saldar sus deudas a los contribuyentes implicados en el caso B410, liquidando sus adendos en IVA e ISR, el entonces funcionario, alertó que el MP lo estaba investigando.

En esa oportunidad, rechazó la investigación y la calificó de extorsion y tráfico de influencias; indicó que estaba relacionada por los casos revelados, incluso compartió un comunicado en redes sociales donde informaba que los señalamiento provenían de los contribuyentes denunciados por la SAT.

Poco después, la FECI ejecutó un allanamiento en las oficinas de Moore Díaz Reyes y Asociados, vinculada a su hermano. Curruchiche, dijo en esa ocasión, que la investigación no tenía "nada que ver" con el caso B410 y que contra Díaz no existía ninguna orden de captura ni una investigación abierta.