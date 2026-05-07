Descubre la leyenda del caballo blanco en este bosque sagrado de Totonicapán

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El Parque Ecoturístico Caballo Blanco, conocido como Sa'q Qu'ej, se consolida como un referente del turismo comunitario en Totonicapán. Este bosque de 164 hectáreas, es un refugio para la conservación del pinabete y ofrece experiencias únicas

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El Parque Ecoturístico Caballo Blanco, conocido también como Sa'q Qu'ej, se ha consolidado como uno de los destinos de turismo comunitario más importantes de Totonicapán.

Ubicado a aproximadamente 8 kilómetros del casco urbano, en la antigua carretera hacia Santa María Chiquimula, este espacio natural abarca 164 hectáreas de bosque administradas por la Parcialidad Caxaj, cuyos integrantes impulsan la conservación ambiental y el desarrollo sostenible de la región.

También hay diversión para los más pequeños. (Foto: José García/Colaborador)

Uno de los principales atractivos del parque es su compromiso con la protección del pinabete, un árbol endémico que se encuentra en peligro de extinción y que forma parte esencial del ecosistema local.

A través de prácticas responsables, la comunidad ha logrado preservar este recurso natural, convirtiendo el área en un ejemplo de gestión ambiental comunitaria a nivel departamental y nacional.

Visitantes disfrutan de senderismo y ciclismo. (Foto: José García/Colaborador)

El parque ofrece diversas actividades para los visitantes, convirtiéndose en un lugar ideal para la recreación y el contacto con la naturaleza. Entre ellas destacan rutas de senderismo y ciclismo de montaña, como el conocido "Sendero de los Sentidos".

Allí, los turistas pueden recorrer caminos rodeados de vegetación. Además, se brindan tours sensoriales guiados, una experiencia única que permite caminar descalzo, percibir las texturas del entorno y conocer sobre plantas medicinales y tés naturales.

Hay diversidad de flores. (Foto: José García/Colaborador)

Entre los atractivos visuales del lugar se encuentran un mirador panorámico, desde donde se aprecian los paisajes boscosos, así como un resbaladero gigante y puentes colgantes que añaden emoción a la visita, especialmente para familias y grupos de amigos.

El parque también cuenta con un salón de eventos y una planta generadora de energía, lo que permite la realización de actividades especiales en este entorno natural.

El espacio abarca 164 hectáreas de bosque. (Foto: José García/Colaborador)

Más allá de su valor turístico, el Parque Caballo Blanco posee un profundo significado cultural. Es considerado un sitio sagrado, donde se realizan ceremonias mayas en honor a la leyenda del "Encanto", un caballo blanco que según la tradición, protege los manantiales del lugar.

Este componente espiritual fortalece la identidad cultural de la comunidad y enriquece la experiencia de quienes lo visitan en cualquier época del año.

Es ideal para entrenar y ha sido usado por varios atletas. (Foto: José García/Colaborador)

El clima en el área es frío y húmedo, caracterizado por la presencia constante de neblina, por lo que se recomienda a los visitantes llevar ropa abrigada y calzado adecuado para montaña.

El parque abre sus puertas de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 17:00 horas. El costo de ingreso es de Q10 por persona, mientras que la opción de camping tiene un valor de Q25 por noche.

El sendero de los Sentidos ofrece experiencia única. (Foto: José García/Colaborador)

Para quienes deseen conocer este destino, pueden comunicarse al número 5191-1937 para obtener más información o realizar reservaciones. Sin duda, el Parque Ecoturístico Caballo Blanco representa una alternativa ideal para quienes buscan naturaleza, cultura y tranquilidad en un solo lugar.