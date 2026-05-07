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Jaguar se acerca y sonríe a la cámara trampa en Petén

  • Por Selene Mejía
07 de mayo de 2026, 17:59
Jaguar se acerca a la cámara trampa con curiosidad. (Foto: Rony García-Anleu)

Jaguar se acerca a la cámara trampa con curiosidad. (Foto: Rony García-Anleu)

Un jaguar llamó la atención al olfatear una cámara trampa instalada en el Parque Nacional Mirador-Río Azul, en Petén, Guatemala. 

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Su curioso acercamiento logró un tierno retrato, que luce como si el ejemplar estuviera sonriendo y saludando. 

El animal luce en su etapa juvenil, con un brillante pelaje, lo que satisface a los investigadores, quienes buscan evitar que la especie desaparezca del área.

El momento fue publicado por el biólogo y conservacionista Rony García-Anleu de la organización Wildlife Conservation Society WCS Mesoamérica. 

Jaguar (Panthera onca)

Es el felino más grande de América y el tercero a nivel mundial, después del tigre y el león. Es nativo de los bosques tropicales y húmedos desde México hasta Argentina, destaca por su habilidad para cazar debajo del agua.

Es importante en la selva maya, está en peligro de extinción por la caza y por la destrucción de su hábitat, sobre todo para criar ganado, por la siembra de ilícitos y por la construcción de narco pistas de aterrizaje. 

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