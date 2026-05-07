¿Listo para llorar de emoción? Los Galos traen sus grandes éxitos a Guatemala

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La legendaria banda chilena Los Galos regresa a Guatemala para ofrecer cuatro presentaciones llenas de nostalgia y éxitos románticos. Tras años de ausencia, la agrupación se reencontrará con su público en una gira que incluye temas inolvidables

Después de varios años de ausencia, la legendaria agrupación chilena Los Galos regresará al país con cuatro presentaciones que prometen despertar recuerdos, emociones y nostalgia entre sus seguidores.

Con más de 50 años de trayectoria, el grupo llegará a los escenarios guatemaltecos con los temas que marcaron a varias generaciones. Canciones que acompañaron historias de amor, despedidas y momentos inolvidables volverán a escucharse en vivo.

Sus integrantes aseguran que este retorno tiene un significado especial, ya que durante mucho tiempo existió el deseo de reencontrarse con el público local. Para ellos, regresar al país representa cumplir un sueño pendiente y saldar una deuda con quienes nunca dejaron de acompañarlos.

Reencuentro de nostalgia

La agrupación señala que continúa unida por el amor a la música, pero también por la amistad, el respeto y la lealtad que han mantenido a lo largo de los años, valores que les han permitido mantenerse activos.

Los músicos afirmaron que regresar al país representa cumplir un sueño pendiente con sus seguidores. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

Además de sus éxitos más recordados, los músicos adelantaron que preparan algunas sorpresas para esta gira. También destacan que una de sus mayores satisfacciones es comprobar que su legado permanece vigente y sigue llegando a nuevas generaciones.

La visita forma parte de una gira que también incluye presentaciones en Honduras y Chile. En Guatemala, los conciertos contarán con la participación del grupo nacional Remembranzas.

Las entradas ya están disponibles en Fanaticks.live. El público tendrá la oportunidad de cantar esos temas que con el paso del tiempo se han convertido en parte de la historia romántica de América Latina.

Fechas de conciertos