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El goleador William Fajardo es el primer refuerzo de Antigua

  • Con información de Rudy Martínez / Colaborador
07 de mayo de 2026, 17:38
William Fajardo fue el goleador guatemalteco del Clausura 2026. (Foto: Archivo)

William Fajardo fue el goleador guatemalteco del Clausura 2026. (Foto: Archivo)

Tras ser eliminado en los cuartos de final del Clausura 2026, el todavía bicampeón Antigua fija vista en la próxima temporada y ya empezó a diseñar su plantel.

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Los aguacateros se han hecho de los servicios del delantero William Fajardo, máximo goleador guatemalteco en la actual campaña con 11 tantos, cuatro menos que Nicolás Martínez, máximo artillero.

 

 

Fajardo, de 25 años, llega procedente de Mictlán, equipo con el que fue figura para atraer la atención de varios equipos. Se formó en Sanarate, jugó para Comunicaciones, Achuapa y Guastatoya.

Además, Antigua anunció la salida del portero Estuardo Sicán y de los defensores Juan Osorio (colombiano) y Enzo Fernández (uruguayo).

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