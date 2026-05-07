El goleador William Fajardo es el primer refuerzo de Antigua

Tras ser eliminado en los cuartos de final del Clausura 2026, el todavía bicampeón Antigua fija vista en la próxima temporada y ya empezó a diseñar su plantel.
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Los aguacateros se han hecho de los servicios del delantero William Fajardo, máximo goleador guatemalteco en la actual campaña con 11 tantos, cuatro menos que Nicolás Martínez, máximo artillero.
Fajardo, de 25 años, llega procedente de Mictlán, equipo con el que fue figura para atraer la atención de varios equipos. Se formó en Sanarate, jugó para Comunicaciones, Achuapa y Guastatoya.
Además, Antigua anunció la salida del portero Estuardo Sicán y de los defensores Juan Osorio (colombiano) y Enzo Fernández (uruguayo).