Blue Jays toman más ventaja sobre los Yankees en la serie divisional

Poco menos de 24 horas después del primer triunfo en su llave divisional, los Toronto Blue Jays dieron el segundo golpe en la serie al mejor de cinco, al derrotar 13-7 a los New York Yankees.

Liderados por el pitcher novato Trey Yesavage, quien tuvo su primera apertura en postemporada de su carrera, los azulejos se encargaron de mandar un sólido mensaje, sobre todo en ofensiva, pues al término de la cuarta entrada, ya ganaban 11-0.

George Springer, Vladimir Guerrero Jr. y Daulton Varsho lideraron al equipo canadiense, con ocho de las 13 carreras anotadas por el equipo y, aunque se les terminó complicando un poco entre el sexto y el séptimo inning, terminaron sacando ventaja de su amplia ventaja.

¡DOMINANTES LOS BLUE JAYS! Toronto defiende su casa y toma ventaja 2-0 de la #ALDS. pic.twitter.com/lC32up337x — MLB Español (@mlbespanol) October 5, 2025

De esta manera, los Blue Jays se acercan un paso más a la final de la Liga Americana y encara la visita al Yankee Stadium, por los próximos dos juegos, con la tarea de solamente sumar un triunfo más para seguir en camino al título.

La serie tendrá un día de descanso, debido al cambio de sede (ahora se jugará en Nueva York), por lo que volverán a verse las caras el martes, con los Yankees ya sin margen de error, esperando poder devolver a llave a Toronto, para el quinto y definitivo.