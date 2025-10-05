Los Denver Broncos acaban sorpresivamente con el invicto de los Philadelphia Eagles

-

Los Denver Broncos (3-2) anotaron 18 puntos sin respuesta en el cuarto período para imponerse 21-17 sobre los campeones Philadelphia Eagles (4-1) este domingo, en juego de la temporada regular de la NFL, en una jornada de un touchdown y 242 yardas para Bo Nix.

Nix, quien fue seleccionado en el draft del 2024 y disputa su segunda temporada en la NFL, completó 24 de 39 pases en uno de los triunfos más importantes de su carrera al terminar con el invicto de Philadelphia.

Luego de intercambiar goles de campo en el primer período, Philadelphia tomó una ventaja de 14 puntos con touchdowns de Dallas Goedert y Saquon Barkley.

Barkley, de 28 años y ganador del premio al Jugador Ofensivo en el 2024, sumó su cuarto touchdown de la temporada y el primero por la vía aérea.

COMEBACK COMPLETE!! pic.twitter.com/s6Zgko1TCp — Denver Broncos (@Broncos) October 5, 2025

La victoria de los Broncos se construyó desde el esfuerzo colectivo, primero con un touchdown de dos yardas por el juego terrestre de J.K. Dobbins, luego una recepción de 11 yardas de Evan Engram y finalmente un gol de campo de 36 yardas de Will Lutz.

Entre otros partidos destacados de la jornada, los Baltimore Ravens sufrieron sin Lamar Jackson y cayeron 44-10 contra los Houston Texans, los Indianapolis Colts volvieron a ganar 40-6 contra Las Vegas Raiders y los Detroit Lions le dieron un repaso 28-3 a los Cinncinati Bengals.

Los Kansas City Chiefs salen a escena este lunes en casa de los Jacksonville Jaguars, para poner punto final a la semana 5 de la NFL.