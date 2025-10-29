Versión Impresa
Blue Jays igualan la Serie Mundial ante los Dodgers y aseguran retorno a Toronto

  • Con información de AFP
28 de octubre de 2025, 21:41
Guerrero Jr., con más responsabilidad ante la baja de George Springer, se convirtió en el jugador de los Azulejos con más cuadrangulares en playoffs, con un total de siete, todos ellos este año. (Foto: MLB)

Guerrero Jr., con más responsabilidad ante la baja de George Springer, se convirtió en el jugador de los Azulejos con más cuadrangulares en playoffs, con un total de siete, todos ellos este año. (Foto: MLB)

Con un jonrón de dos carreras de Vladimir Guerrero Jr., los Blue Jays de Toronto se impusieron el martes 6x2 en la cancha de los Dodgers de Los Ángeles y empataron 2-2 el global de la Serie Mundial.

Los canadienses se recuperaron mejor del maratónico juego del lunes, que igualó el récord de 18 entradas en una final de las Grandes Ligas, y recuperaron todas sus opciones para alcanzar su primer título en 32 años.

El estelar Shohei Ohtani debutó como lanzador en una Serie Mundial para los Dodgers, obligados ahora a viajar de vuelta a Toronto para lograr su segunda corona consecutiva.

La serie, al mejor de siete partidos, vivirá un quinto episodio el miércoles en Los Ángeles antes de trasladarse a Toronto para el sexto capítulo el viernes y, de ser necesario, un séptimo y último el sábado.

La gran incógnita este martes era como iba a influir en ambos equipos el extenuante duelo de la víspera, que se prolongó durante más de seis horas y media.

 

 

Cuando se acercaba la medianoche en Los Ángeles, un jonrón ganador de Freddie Freeman hizo estallar de júbilo las gradas del Dodger Stadium.

Los angelinos se colocaron al frente de la eliminatoria, pero a costa de quemar los brazos de casi todo su bullpen, por lo que este martes necesitaban una larga y productiva apertura de Ohtani.

La última vez que el prodigio japonés subió al montículo, en la Serie de Campeonato ante Milwaukee, selló una de las mejores actuaciones de la historia con 10 ponches y tres jonrones en ataque.

Este martes, Ohtani demostró que es humano, ponchando a seis rivales y cediendo seis hits y una base por bolas en seis entradas.

