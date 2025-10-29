Blue Jays igualan la Serie Mundial ante los Dodgers y aseguran retorno a Toronto

-

Con un jonrón de dos carreras de Vladimir Guerrero Jr., los Blue Jays de Toronto se impusieron el martes 6x2 en la cancha de los Dodgers de Los Ángeles y empataron 2-2 el global de la Serie Mundial.

OTRAS NOTICIAS: Dodgers vencen a Blue Jays tras maratónico juego de Serie Mundial

Los canadienses se recuperaron mejor del maratónico juego del lunes, que igualó el récord de 18 entradas en una final de las Grandes Ligas, y recuperaron todas sus opciones para alcanzar su primer título en 32 años.

El estelar Shohei Ohtani debutó como lanzador en una Serie Mundial para los Dodgers, obligados ahora a viajar de vuelta a Toronto para lograr su segunda corona consecutiva.

La serie, al mejor de siete partidos, vivirá un quinto episodio el miércoles en Los Ángeles antes de trasladarse a Toronto para el sexto capítulo el viernes y, de ser necesario, un séptimo y último el sábado.

La gran incógnita este martes era como iba a influir en ambos equipos el extenuante duelo de la víspera, que se prolongó durante más de seis horas y media.

11:00pm in Toronto.



You can sleep at a normal time tonight #WANTITALL pic.twitter.com/VGnMRsp0SN — Toronto Blue Jays (@BlueJays) October 29, 2025

Cuando se acercaba la medianoche en Los Ángeles, un jonrón ganador de Freddie Freeman hizo estallar de júbilo las gradas del Dodger Stadium.

Los angelinos se colocaron al frente de la eliminatoria, pero a costa de quemar los brazos de casi todo su bullpen, por lo que este martes necesitaban una larga y productiva apertura de Ohtani.

La última vez que el prodigio japonés subió al montículo, en la Serie de Campeonato ante Milwaukee, selló una de las mejores actuaciones de la historia con 10 ponches y tres jonrones en ataque.

Este martes, Ohtani demostró que es humano, ponchando a seis rivales y cediendo seis hits y una base por bolas en seis entradas.