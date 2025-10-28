Versión Impresa
Dodgers vencen a Blue Jays tras maratónico juego de Serie Mundial

28 de octubre de 2025, 01:02
Los Angeles Dodgers ganaron el Juego 3 de la Serie Mundial 2025 contra los Toronto Blue Jays, con un resultado de 6-5 en 18 entradas. Con este resultado, los Dodgers tomaron una ventaja de 2-1 en la serie. (Foto: Redes)

Con un épico jonrón de Freddie Freeman, los Dodgers de Los Ángeles vencieron la noche del lunes 6x5 a los Azulejos de Toronto en un partido que igualó el récord de duración en una Serie Mundial con 18 entradas.

Los vigentes campeones de las Grandes Ligas prevalecieron tras casi siete horas de un maratónico partido que concluyó con el jonrón de Freeman, que hizo estallar de júbilo a las gradas del Dodger Stadium, todavía repletas de público poco antes de la medianoche.

Los Dodgers se adelantaron 2-1 en el global de la serie y pueden revalidar el título si ganan los dos siguientes partidos de martes y miércoles también ante su público.

 

 

