Serie Mundial: ¿Lograrán los Azulejos evitar la reacción de los Dodgers?

Después de haber "robado" dos juegos en California, los Toronto Blue Jays vuelven a escena en el Rogers Center para tratar de terminar la tarea de ganar la Serie Mundial frente a Los Angeles Dodgers, que buscarán el milagro de forzar el séptimo y decisivo.

Sin margen de error, los actuales campeones defensores deberán apelar a la épica de ganar dos juegos consecutivos en Toronto, si la idea es revalidar el título, aunque la estadística no les favorece para nada.

Doc keeping the guys loose. pic.twitter.com/M4KbQ2DaLm — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 31, 2025

En la historia de la postemporada de MLB, en serie al mejor de siete empatadas 2-2, el ganador del juego 5 (triunfo de los Azulejos el pasado miércoles) se ha quedado con los honores en 46 de 68 ocasiones (67.7%).

Pero la cosa se complica más con el formato actual de localías (2-3-2), pues los que toman ventaja como visitantes para cerrar en casa, ganaron en 20 de las 27 ocasiones (74.1%). A eso se enfrentarán los Dodgers este viernes, en donde de la mano de Yoshinobu Yamamoto, tratarán de forzar el séptimo juego.

Del otro lado, Kevin Gausman será el encargado de tratar de dominar a una ofensiva angelina que ha desaparecido en esta Serie Mundial y que los Blue Jays esperan que no reaccione para poder coronarse por primera vez desde 1993.

Ya no hay mañana para Shohei Ohtani y compañía. Si lo que quieren es arrancar con lo que sería una nueva dinastía en el béisbol de Grandes Ligas, tendrán que conseguir una remontada histórica ante un equipo canadiense que ha demostrado mejores armas como para levantar el título.