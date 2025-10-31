Versión Impresa
De la Copa Fraternidad a la Centroamericana: Xela vuelve a una final internacional

  • Con información de Redacción Deportes
30 de octubre de 2025, 20:14
Juan Cardona y su gol abrieron las puertas a los chivos para volver a meterse a una final, 43 años desde la última ocasión. (Foto: Pedro Pablo Mijangos/Colaborador)

Después de conseguir su clasificación a la final de la Copa Centroamericana 2025, Xelajú volverá a decir presente en una final internacional después de 43 años. Antes había logrado ser subcampeón de la Copa Fraternidad, un torneo organizado por la ahora Uncaf.

En mayo de 1982, los quetzaltecos se midieron precisamente al Real España en la disputa por el título de aquel icónico certamen, aunque en aquella ocasión fueron los catrachos los que vencieron (2-1 en el global) y se quedaron con el trofeo.

 

 

Varias décadas después, los quetzaltecos se tomaron una pequeña venganza de aquel duelo, al dejar fuera de la final a los aurinegros y alcanzar, por primera vez desde aquel año, una serie para definir al campeón.

Lo más cerca que había estado fueron unos cuartos de final en la Copa Uncaf 2007, cuando cayó en penales contra Municipal, y la misma ronda, pero en Concachampions de 2013, en donde fue eliminado por el Monterrey de México.

En la final, podría enfrentarse a Olimpia o Alajuelense. El balance chivo contra equipos hondureños es de tres victorias, seis empates y tres derrotas (2-5-3 en competencias centroamericanas), mientras que nunca se ha medido a un rival costarricense.

