Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Bobicraft comparte su aventura en una universidad de Guatemala

  • Por Selene Mejía
23 de agosto de 2025, 16:15
Bobicraft compartió su aventura en la Universidad de San Carlos de Guatemala. (Foto: Bobicraft)

Bobicraft compartió su aventura en la Universidad de San Carlos de Guatemala. (Foto: Bobicraft)

Bobicraft compartió fotografías de su paso por la Universidad de San Carlos de Guatemala donde habló de sus experiencias y conocimiento con los estudiantes. 

EN CONTEXTO: Bobicraft visita librería guatemalteca de manera sorpresiva

El youtuber y escritor mostró curiosas fotos disfrutando en la Tricentenaria y recorriéndola en una scooter. "Poción de velocidad", escribió. 

Días atrás el famoso recorrió de manera incógnita la librería Kitapenas mientras visitó Cayalá. 

RECUERDA: Bobicraft revela que un guatemalteco ha ganado todos sus retos

Al ser reconocido compartió e incluso compró su libro y pidió a los presentes que lo firmaran como un grato recuerdo del país. 

El generador de contenido mexicano Rodrigo Narváez, conocido como Bobicraft, presentó una serie de charlas en la USAC y decidió conocer mejor algunos puntos de la ciudad. 

MIRA: 

bobicraft usac fotos 1
Foto: Instagram.

bobicraft usac fotos 2
Foto:

bobicraft usac fotos 3
Foto: Instagram.

bobicraft usac fotos 4
Foto: Instagram.

bobicraft usac fotos 5
Foto: Instagram.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar