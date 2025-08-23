Bobicraft comparte su aventura en una universidad de Guatemala

Bobicraft compartió fotografías de su paso por la Universidad de San Carlos de Guatemala donde habló de sus experiencias y conocimiento con los estudiantes.
El youtuber y escritor mostró curiosas fotos disfrutando en la Tricentenaria y recorriéndola en una scooter. "Poción de velocidad", escribió.
Días atrás el famoso recorrió de manera incógnita la librería Kitapenas mientras visitó Cayalá.
Al ser reconocido compartió e incluso compró su libro y pidió a los presentes que lo firmaran como un grato recuerdo del país.
El generador de contenido mexicano Rodrigo Narváez, conocido como Bobicraft, presentó una serie de charlas en la USAC y decidió conocer mejor algunos puntos de la ciudad.
