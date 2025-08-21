Bobicraft visita librería guatemalteca de manera sorpresiva

-

El youtuber y autor "Bobicraft" visitó una librería guatemalteca sorprendiendo a quienes se encontraban en el lugar.

El generador de contenido mexicano Rodrigo Narváez, conocido como Bobicraft, presentó una serie de charlas en la Universidad de San Carlos de Guatemala y al terminar decidió visitar lugares emblemáticos de la ciudad.

Foto: Kitapenas.

El youtuber aprovechó para conocer "Kitapenas", sorprendiendo a los libreros que lo reconocieron de inmediato.

"Pasó de visita por Cayalá e ingresó a la tienda, fue una agradable sorpresa" contó Daniel Uzcategui acerca de la experiencia. "Estaba muy emocionado pues comentó que ama Guatemala y desea volver a sentir el cariño en otra Filgua, recordando que firmó autógrafos por 11 horas".

De incógnito

El mexicano se asomó por el lugar y preguntó por el libro de "Bobicraft", como un lector más, sin embargo, fue reconocido por quienes estaban en el lugar, entre la emoción se tomó fotografías y firmó algunos libros que dejó para que sus lectores los encuentren. Además compró uno de sus ejemplares y pidió a los presenten que le autografiaran el texto como un recuerdo de la visita.

Un postre con su nombre

El autor de varios bestsellers disfrutó de un pie de limón llamado "Jardín secreto" y del jugo "Remedios de la bella". En honor a su visita, bautizaron y crearon su propio postre que saldrá próximamente.

Foto: Kitpenas.

Foto: Kitapenas.