Inicia la segunda venta de boletos para el Mundial 2026: Pasos a seguir

La FIFA lanzó oficialmente la segunda fase de venta de boletos para el Mundial 2026, brindando una nueva oportunidad para asegurar entradas. El plazo de inscripción para este sorteo cierra el próximo 31 de octubre.

La segunda fase de venta de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 (sorteo de compra anticipada de entradas), comienza hoy y el período de inscripción ya está abierto para que los aficionados participen.

Esta fase ofrece una franja horaria nacional prioritaria para quienes residan en los tres países sede: Canadá, Estados Unidos y México.

El plazo para inscribirse en el sorteo anticipado está abierto hasta el 31 de octubre.

Este segundo proceso representa una nueva oportunidad para quienes no fueron seleccionados en la preventa exclusiva para clientes Visa, realizada en septiembre pasado.

El sorteo preferente registró una enorme demanda; ahora, los aficionados podrán acceder a un millón de boletos adicionales durante el sorteo anticipado, indicó la FIFA.

Pasos para participar:

Registro : Debes crear o actualizar tu cuenta en el portal oficial de FIFA (FIFA.com/tickets) y llenar el formulario correspondiente entre el 27 y el 31 de octubre.

: Debes crear o actualizar tu cuenta en el portal oficial de FIFA (FIFA.com/tickets) y llenar el formulario correspondiente entre el 27 y el 31 de octubre. Sorteo : Una vez cerrado el registro, la FIFA realizará un sorteo electrónico para asignar los turnos de compra.

: Una vez cerrado el registro, la FIFA realizará un sorteo electrónico para asignar los turnos de compra. Compra: Los seleccionados podrán adquirir boletos dentro de un plazo específico que establezca la FIFA.

Guatemala con esperanzas

La emoción por el Mundial 2026 crece en Guatemala, pues la Selección Nacional mantiene vivas sus esperanzas de clasificar, lo que impulsa el interés de los aficionados por obtener boletos para el torneo.

La Copa Mundial se realizará en EE. UU., México y Canadá. La cercanía geográfica de los dos primeros países es un factor clave que facilita la logística y el viaje de los guatemaltecos que planean asistir.

La participación en el sorteo de entradas es alta en la región. Instituciones bancarias en Guatemala ya han promovido la inscripción para la compra de boletos para asistir a los partidos en Norteamérica.