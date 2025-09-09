Bombero acepta cargos por encubrimiento en caso de ejecución extrajudicial

-

Juez impone año y medio de prisión conmutable a bombero por encubrimiento en un caso de ejecución extrajudicial.

El juez José Orozco, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, resolvió este martes otorgar una sentencia de un año y seis meses de prisión conmutable a razón de Q5 diarios, contra el bombero Josué Francisco Buch Cúmez, quien se acogió a la ley de aceptación de cargos en el caso de una presunta ejecución extrajudicial ocurrida en San Andrés Itzapa, Chimaltenango.

Bombero de Itzapa se declaró culpable de proteger a agentes de la PNC. (Foto: Wilder López/Soy502)

El caso está relacionado con la muerte del ciudadano canadiense Milton Santamaría y el guatemalteco Eldin Choc quienes fallecieron de manera brutal en abril de 2024 y el cuerpo del primero fue encontrado en la subestación de la Policía Nacional Civil (PNC) de la localidad.

El Ministerio Público (MP) acusa a varios agentes de estar implicados en los hechos.

El rol del bombero

Según el relato del ahora condenado, el día del incidente ocurrido en julio, recibió una llamada desde la subestación de la PNC. Al llegar al lugar, encontró a una persona fallecida.

Agregó que como bombero municipal departamental, realizó el traslado del cadáver al Hospital Nacional de Chimaltenango, pero reconoció que en su informe oficial omitió detalles clave.

Durante la audiencia, Buch Cúmez describió que mintió en su informe y en sus declaraciones, luego de que el subinspector Edin Leonel Vásquez Rabanales le solicitara no comprometer a los agentes policiales de turno.

Por esa acción, el MP lo acusó del delito de encubrimiento propio, ya que su testimonio falseado afectó la investigación sobre una posible ejecución extrajudicial cometida dentro de la sede policial.

Disculpas públicas

En audiencia, el bombero ofreció disculpas públicas a los medios de comunicación, y aceptó formalmente su responsabilidad penal. El juez Orozco aprobó la solicitud de aceptación de cargos, lo que permitió una sentencia reducida.

La pena fue fijada en 3 años de prisión conmutables, pero con la rebaja por aceptación, se le impusieron 18 meses de prisión, también conmutables, a razón de Q5 diarios, lo que le permite continuar en libertad.

Además, no fue condenado al pago de costas procesales ni otras sanciones adicionales.

El juez dictó 18 meses de prisión conmutable a bombero por caso de encubrimiento. (Foto: Wilder López/Soy502)

Caso abierto

Aunque Buch Cúmez ya fue sentenciado, el caso de ejecución extrajudicial sigue bajo proceso penal en los tribunales. Su encubrimiento generó obstáculos en el esclarecimiento del crimen, que involucró a una víctima extranjera y un ciudadano guatemalteco.