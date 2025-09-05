Bomberos forestales combaten incendios en Sierra de las Minas

-

Técnicos y brigadistas restauran bosques quemados en la Sierra de las Minas y protegen su biodiversidad.

Con palas, machetes y rastrillos, un grupo de bomberos forestales combate el fuego en lo alto de la Sierra de las Minas.

Ellos son brigadistas de la Fundación Defensores de la Naturaleza (FDN), quienes resguardan una de las fuentes de agua más importantes de Guatemala y el hogar de al menos 575 especies de aves, mamíferos, anfibios y reptiles.





Más de 60 incendios afectaron la Sierra de las Minas en 2024; bomberos trabajan en restauración y prevención. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

Desde 1990, la FDN y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) coadministran y protegen esta área vital, que tiene una extensión territorial que abarca Alta Verapaz, Baja Verapaz, El Progreso, Zacapa e Izabal.

La Reserva de la Biosfera Sierra de las Minas abarca más de 240 mil hectáreas de bosques nubosos, que capturan agua directamente de las nubes y alimentan ríos que abastecen al oriente del país.

El peor año en tres décadas

El 2024 fue el más crítico en 30 años. Se registraron más de 60 incendios en la biosfera, principalmente por el calor extremo. Solo en Teculután se quemaron casi 5 mil hectáreas, mil de ellas en la zona núcleo. El fuego llegó a quemar hasta cinco metros de profundidad en el bosque nuboso, afectando gravemente la materia orgánica.

"Cuando se quema la zona núcleo, no solo se pierde paisaje, se pierde vida, agua y la posibilidad de recuperación", explicó Alfredo Chajón, técnico de incendios forestales de la FDN.



“Podrían pasar hasta 15 años antes de volver a ver árboles de 15 o 20 centímetros de grosor en esas áreas, siempre que no se repita una tragedia similar.” Alfredo Chajón, Récnico de incendios forestales de la FDN.



Desde 1999, los bomberos forestales han recibido capacitación del Servicio Forestal de Estados Unidos y hoy cuentan con mejor equipo y coordinación con el Conap y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Algunos son sobrevivientes de incendios pasados; en el grupo, hay una mujer que apoya en la logística, abastecimiento y el traslado de información.





Brigadas forestales enfrentan incendios en la Sierra de las Minas, hogar de cientos de especies y fuente vital de agua. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

Tras el cierre de la temporada seca 2024, en mayo y junio, las autoridades y brigadas ya realizan evaluaciones de daño y preparan estrategias para prevenir incendios en 2025.

Ahora el enfoque se traslada a la restauración del bosque. Técnicos y brigadas trabajan en la recuperación del suelo, la reforestación y el monitoreo de áreas afectadas para evitar erosión y acelerar la regeneración natural.