Escorpión del Motagua: reptil único en peligro de extinción

-

El escorpión del Motagua es un reptil único en Guatemala. Conoce cómo la Reserva Heloderma lucha por su conservación.

LEE TAMBIÉN: Brigada de Paracaidistas protege fauna silvestre en Escuintla

El escorpión del Motagua es un lagarto endémico de bosque seco que se encuentra protegido por la Asociación Zootropic a través de la Reserva Natural Heloderma.





Delmi López, turista de la región, pudo contemplar una de las ejemplares. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

El guardarrecursos Gilberto Salazar informó que su trabajo es frenar la extinción de este peculiar reptil, también conocido en la región como "niño dormido".

"Se cree que solo quedan 600 ejemplares en el valle, lo cual es lamentable, pues aunque existen especies parecidas en Huehuetenango, México e incluso Estados Unidos, esta es única", comentó.





La mantis también habita el bosque seco. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

El heloderma puede llegar a crecer hasta los 80 centímetros y se caracteriza por su color negro con manchas amarillas.

"Otra especie en peligro de extinción que se protege es la iguana de órgano, pero en la reserva también se pueden encontrar variedad de aves, serpientes e insectos", detalló Salazar.

Distribución y amenazas

La especie también habita en los municipios de Sanarate y El Jícaro, en el departamento de El Progreso, así como en Gualán, Zacapa.





600 ejemplares del escorpión del Motagua sobreviven en el área protegida. Asociación Zootropica

Los principales riesgos son la pérdida y fragmentación de su hábitat, debido a la parcelación de terrenos para cultivos.

A esto se suma la cacería por parte de pobladores locales, por temor a su naturaleza venenosa, y la extracción ilegal de ejemplares para el comercio como mascotas, dentro y fuera del país.

¿Cómo llegar?

Debes tomar la carretera CA-9, rumbo al departamento de Zacapa, y manejar los 98 kilómetros de distancia hacia Cabañas.

Llegado al municipio, pregunta a los vecinos como llegar a El Arenal, situado en la parte suroeste. La admisión a la reserva cuesta Q20 por persona y se puede visitar cualquier día de la semana, de 7:00 a 17:00 horas.

