¡Adiós a Vamos! Boris España confirma su renuncia al partido de Allan Rodríguez

Desde ahora, sus decisiones ya no están vinculadas al partido Vamos, aseguró Boris España.

Después de varias semanas de rumores, el diputado por Chiquimula, Boris España, confirmó que "dio las gracias" al partido Vamos, desmarcándose así de Allan Rodríguez.

Durante una conferencia de prensa, el legislador indicó que esta semana comunicó su salida de esa organización al jefe de bloque y al resto de sus compañeros.

"He decidido dar un paso al lado del partido político Vamos", afirmó, pero hizo ver que posiblemente habrá "puntos de coincidencia" con ese grupo, aunque, a partir de ahora, sus decisiones ya no estarían vinculadas a él.

Boris España dijo haber notificado recientemente a Allan Rodríguez sobre su renuncia al partido Vamos. (Foto: X)

Por ahora, el chiquimulteco no habló sobre su llegada a otra agrupación política; sin embargo, aseguró que varias de ellas lo han invitado a unirse a sus filas.

"Probablemente, al finalizar el año o el próximo, tomaremos la decisión si volvemos a participar", expresó, respecto de su futuro político. Además, recordó que al finalizar la actual legislatura habrá cumplido 16 años como diputado del Congreso.

Boris España fue electo en esta legislatura por el partido Vamos. (Foto: X)

De partido en partido

La carrera de Boris España en el Legislativo se inició en 2012, tras haber sido electo meses antes como representante de Chiquimula por el Partido Patriota.

Posteriormente, se unió al Movimiento Reformador, con el cual obtuvo la reelección, y para el siguiente período estuvo con el partido TODOS. Su más reciente legislatura fue con Vamos, del cual acaba de renunciar.

Recientemente, el parlamentario fue blanco de críticas por anunciar la donación de boletos para el partido de la Selección Nacional de Futbol contra El Salvador, el cual se disputará este jueves 4 de septiembre.

Internautas lo señalaron de usar ese medio para ganar adeptos y posicionar su imagen política.