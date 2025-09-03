La bóveda que se construye a la altura del Parque Jacarandas de Cayalá (video)

-

Este proyecto garantizará la seguridad vial, la conducción de aguas de lluvia y residuales, y el bienestar de vecinos que transitan por el sector.

La Municipalidad de Guatemala y EMPAGUA construyen una bóveda de trasvase en el río Jacarandas, Calzada La Paz, a la altura del Parque Jacarandas de Cayalá,

La infraestructura contempla la construcción de una bóveda de 3 metros de altura por 3.5 metros de ancho, con una longitud total de 350 metros.

El alcalde de la ciudad, Ricardo Quiñónez, explicó que este tipo de proyectos reflejan la visión de una ciudad planificada, donde se prioriza la seguridad, el ordenamiento urbano y el desarrollo sostenible.

"Con estas obras se construye una capital capaz de responder a los retos del crecimiento y mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos", dijo Quiñónez.

(Foto: Municipalidad de Guatamala)

(Foto: Municipalidad de Guatamala)

La obra ya cuenta con 110 metros lineales de excavación y refuerzo de brecha. Se prevé que los trabajos concluyan a finales de diciembre de este año, lo que permitirá contar con una infraestructura moderna y funcional.

View this post on Instagram A post shared by Ale MuniGuate (@alemuniguate)

Según Quiñónez, la nueva bóveda brindará varios beneficios, entre ellos:

● Mantendrá en óptimas condiciones el funcionamiento de la Calzada La Paz.

● Responderá de manera eficiente a las demandas actuales y futuras de una de las vías más transitadas de la ciudad.

● Mejorará la seguridad y la calidad de vida de los vecinos de las zonas 4, 5, 15, 16, 17 y 18.